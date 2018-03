TOBB Kayseri'de Fen Lisesi Yaptıracak

TOBB’un, 22 ilde yaptırdığı okullara bir yenisini daha ekleyerek Kayseri’ye 16 derslik Fen Lisesi yaptıracak. Lisenin yapımına ilişkin protokol, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Boydak, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Asaf Mehmetbeyoğlu, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Veyis Niyazioğlu, Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak ve Bünyan Ticaret Odası Başbakın Naim Yavuz ve Kayserili milletvekillerinin katıldığı törenle imzalandı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dünyanın büyüdüğünü, ama Türkiye’nin dünyadan daha hızlı büyüdüğünü dile getirerek, “Kayseri büyüyor ve Türkiye’den daha hızlı büyüyor” dedi.

Kayseri’nin saniyedeki, ticaretteki, turizmdeki, sportif faaliyette ve alt yapı çalışmalarında birçok ile örnek olabilecek çalışmalar yaptığına işaret eden Yıldız, eğitimin bunun gerisinde kalamayacağını söyledi. Eğitime ayrılan payın on yıl önce 7 milyar 500 milyon lira civarında olduğunu vurgulayan Yıldız, “Şuanda eğitime ayrılan payın 40 milyar lira ve bütün sektörlerin, bütün bakanlıkların önüne aldı. Çünkü önemli kaynağımız Japonya, Güney Kore gibi ülkeler petrolün ve doğalgazın tamamını yüzde yüzünü ithal ediyor olmasına rağmen, bin dolarlık bir gayri safi bütçesi oluşturmak için harcadıkları enerji bizimkinden daha az. Bunlar tamamen eğitimle, birikimli elemanlarla ve o ülkenin insan kaynaklarıyla gerçekleştirilen konular. Enerji kaynakların ithal edilmemesi ikinci plana itilebiliyor. Türkiye ya bu kaynakları beraber bulacak, yada insan kaynaklarını beraber yetiştirecek. En önemli her ikisini beraber yapmak. Bilgiye ulaşabilmek son derece önemli. Bu teknolojik yapıda ve dünyada geçmişiyle geleceğini bağlamak ancak eğitimden geçiyor” diye konuştu.

Vizyonu olmayan herhangi bir ülkenin bir işi geliştirebilmesinin mümkün olmadığını belirten Yıldız, bu ülkenin idaresine konan iradenin her zaman daha iyi yapmak zorunda olduğunu kaydetti. 10 yılda 6 bin 326 eğitim kurumunu açarak Türkiye’de eğitim kurumlarını 181 bin adete ulaştırmayı başardıklarını belirten Yıldız, “İlköğretim ve ortaöğretimdeki ortak kullanılan laboratuar sayısı 19 binden, 14 bin ilaveyle 33 bin adete çıkartıldı. İlkokuldan başlayan eğitim sürecinin yeni yapılanmayla çok daha iyi bir noktaya geleceği kanaatindeyiz. Kayseri’de bir yerin yükselmemesi, geri kalıyor anlamına gelir. Çok dinamik bir şehir ve o dinamizm tüm sektörleri harekete geçirmek durumunda. Kayseri’nin daha iyi bir fen lisesine sahip olması elzemdir. Çünkü; Kayseri İstanbul-Ankara ve İzmir’den sonra dört üniversiteye sahip tek şehir. Kayseri bu yükselttiği çıtanın altında kalmadan daha üzerine taşıyacak yapıyı mutlaka kurmak zorunda” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, hayırlı bir iş için toplandıklarını dile getirerek, lisenin yapılması konusunda destek verenlere teşekkür etti. TOBB olarak eğitime çok önem verdiklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin doğalgazı, petrolü ve hiçbir enerjisi yok. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde en önemli gücü ve dinamiği genç nüfustur. Türkiye’nin şuanda yaş ortalaması 28 yaşın altında. Eğer biz bu gençleri geleceğimiz açısından iyi yetiştire bilirsen, iyi bir donanımlı hale getirirsek 21. asırda bizim en büyük gücümüz en büyük potansiyelimiz gençlerimiz olacaktır. İyi eğitimli insanlarımız olacaktır. İnsana yapılan yatırım en hayırlı yatırımdır. Bu çerçevede Türkiye özellikle son dönemde hükümetimizin vermiş olduğu destekle Milli Eğitim Bütçesi bir numaralı bütçe haline geldi. Özel sektörler olarak bizlerde sosyal sorumluluğumuz kapsamında özellikle eğitime katkı vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 22 ilde ilköğretim ve ortaöğretimden başlayarak okulları tamamladık. Şimdi bir diğerini de Kayseri’de gerçekleştireceğiz. Bugün iki tane proje imzalanacak birincisi Fen Lisesi’nin yapımı için, diğeri ise Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile DEİK arasında işbirliği protokolü imzalanacak” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kayseri Valisi Şerif Yılmaz ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Yavuz arasında Kayseri’de 16 derslik Fen Lisesi’nin yapımı için protokol imzalandı.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun şahitliğinde imzalanan protokolün ardından, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile DEİK arasında işbirliği protokolü imzalandı.