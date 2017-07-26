TOÇ BİR-SEN 3 yılda üyelerini yüzde 50 artırdı

“Bu Kapsamda; ilk olarak kamuda alfabetik sistemden vazgeçilmesini ve tüm kamu çalışanlarının aynı özlük haklarına sahip olmasını istiyor ve biran önce tüm 4/B ve 4/C’lilerin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Memurlara büyüme oranının yüzde 50’si tutarında refah payı verilmesini, Kamu görevlilerinin yüzde 15 vergi diliminin üstünden alınan gelir vergisi tutarlarının kamu işvereni tarafından tazmin edilmesini, doğum, ölüm, evlilik durumlarında sosyal iyileştirme yapılmasını, kreş yardımı verilmesini, Kıdem aylığı, yan ödeme, ek ödeme ve harcırahlarla ilgili taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz.

Geçtiğimiz Toplu Sözleşmede Cuma Namazı izni kazanımımız vardı. Bu sene memurlara, Dini Bayram İkramiyesi istiyor ve Hac için memurlara yıllık izin haricinde izin verilmesini talep ediyoruz.

Kamu yemekhanelerinde ‘Helal Sertifikalı’ ürünlerin kullanılmasını talep ediyor ve böylece ‘Helal Gıda’ konusunu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Masada verdiğimiz mücadelenin hakkı olarak ‘Toplu Sözleşme İkramiyesinin artırılmasını ve yetkili sendika üyelerine 1 kat artırımlı ödenmesini istiyoruz.

Kamuda görev yapan ve azınlık durumunda olan Biyolog ve Kimyagerler ile diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerinin, YSH ve YTH sınıfındaki personelin istek ve taleplerinin göz ardı edilmemesini istiyoruz.”

“Öncelikle Hizmet Kolumuzda görev yapan tüm personele yaptıkları işin niteliğine göre ‘Fiili Hizmet Süresi Zammı’ndan faydalandırılmasını talep ediyoruz. Laboratuvar ortamında zehirleyici ve kanserojen kimyasallarla çalışan, zoonoz hastalıklarla mücadele eden zirai mücadele için arazide koşuşturan, denetim esnasında tehditlere göğüs geren, yangına müdahale eden, belinde silahla koruma görevi yapan, mahsul alımları için aylarca ev yüzü görmeyen üyelerimizin bunu fazlasıyla hakkettiğini düşünüyoruz.

Üretimi Teşvik Primlerinin tüm personele ödenmesini ve eködemeden mahsuplaşma yapılmamasını istiyoruz.

GTHB’de Bakanlığa doğrudan bağlı kuruluşlarda çalışan hekim dışındaki sağlık hizmetleri sınıfı personelinin ÖHT ve Yan Ödemelerinin artırılmasını,

Kontrol ve Denetim görevi yapan personele ‘Denetim Tazminatı’ verilmesini, kontrol ve denetim görevi yapan tekniker ve teknisyenlere ‘Gıda Kontrol Yardımcısı” unvanının verilmesini,

Taşra teşkilatı idarecilerinin ÖHT’larının artırılmasını, SH sınıfındaki personelinde arazi tazminatından faydalandırılmasını,

Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olan personellerin ek ödemelerinin artırımlı olarak ödenmesini ve teşvik edilmesini,

Lisans tamamlama ile ilgili yasaların biran önce çıkarılmasını,

OGM’de uygulanan zorunlu göç uygulamasından biran önce vazgeçilmesini,

Orman Muhafaza Memurlarının, toplu taşıma, silah ve hizmet sınıfı ile ilgili taleplerimizin hayata geçirilmesini,

DKMP’de görev yapan personelin fazla çalışma ücretinin 5 kat artırımlı ödenmesini,

DKMP ve OGM’de bulunan personel ihtiyacının acilen giderilmesini,

TMO personeline Mahsul alım primi ödenmesi ve ÜTP’den yararlandırılmasını,

TOÇ BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, yönetim olarak 3 yıldır görevde olduklarını söyleyerek, “Bu süre içerisinde üye sayımızı yüzde 50 oranında artırmayı başarmış bir teşkilat olarak, öncelikli hedefimiz üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunmasıdır. Bu konuda yaptığımız işyeri ziyaretleri ve toplantılarla üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini dinliyor, bunları rapor haline getirerek genel merkezimize iletiyoruz. Ayrıca geziler, piknikler, seminer ve konferanslar ile üyelerimizi motive etmeye çalışıyoruz” dedi.Ülke olarak birçok badirelere göğüs gerdiğimizi kaydeden Kuzkale, Bunlarda en tehlikelisinin de 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi olduğunu vurguladı. “Çok şükür ki devlet büyüklerimizin feraseti ve milletimizin cesareti sayesinde bu işgal girişimini bertaraf ettik. Bundan sonraki süreçte STK’lar olarak ilk gayemiz; üyelerimizin Milli ve Manevi değerlere sahip çıkarak kamuda daha etkin ve verimli, üretken bir anlayışla görev yapmasını sağlamak olacaktır. Bu nedenle 15 Temmuz’u unutmayacak ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.15 Temmuz Destanının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Memur-Sen’e bağlı sendikalar olarak, üzerlerinde 250 Şehidimizin resimleriyle üyeleri eşliğinde kalabalık bir kortej ile Kartal Şehitliğinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş düzenlediklerini hatırlatan Kuzkala, “Meydanda okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından 250 şehidimizin isimlerini okuyarak yoklama aldık. Ardından nöbete gelen tüm üyelerimize Memur-Sen çadırımızda yemek ikram ettik.” diye konuştu.Kuzkale, bundan sonraki süreçte de yapacakları etkinliklerle “15 Temmuz Ruhu”nu hep diri tutmaya gayret edeceklerini sözlerine ekledi.Açıklamasında 2018-2019 yıllarını kapsayacak Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ne de değinen Kuzkale, “Görüşmeler 1 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak olup, hem hizmet kolumuza, hem de genele ilişkin taleplerimiz Devlet Personel Başkanlığına iletilmiştir.” şeklinde konuştu.Yetkili konfederasyon Memur-Sen’in genele ilişkin taleplerini de paylaşan Kuzkale bu talepleri şöyle sıraladı:“MEMUR-SEN olarak zam konusunda masaya 3 teklifle oturuyoruz;2018 yılı için: Birinci Altı Ayda, ikinci Altı AydaZam2019 yılı için: Birinci Altı Ayda, ikinci Altı AydaZam2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zamAylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına; Birinci Altı Ayda, ikinci Altı Aydazam2019 yılı için: 1 Ocak 2019’den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zamAylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına Birinci Altı Ayda, ikinci Altı Aydazam,2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Ek Ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve Birinci Altı Ayda, ikinci Altı Aydazam,2019 yılı için: Birinci Altı Ayda, ikinci Altı Aydazam.“Masaya sadece maaş zammı için değil, diğer özlük ve sosyal haklarında iyileştirilmesi, aynı zamanda yeni haklar verilmesi için de oturuyoruz.” Diyen Kuzkale sözlerini şöyle sürdürdü;Yetkili sendika TOÇ BİR-SEN’in Tarım Ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Görevlilerine İlişkin IV. Dönem Toplu Sözleşme taleplerinden bazılarını da sıralayan Kuzkale, konu ile ilgili şunları aktardı:Talep ediyoruz.”Bünyamin Gültekin