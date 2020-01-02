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TOGG’dan ön sipariş açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yerli otomobil siparişi vermek isteyenler için yapılan yazılı açıklamada "Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz" denildi.

TOGG’dan ön sipariş açıklaması

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan; büyük beğeni toplayan, 2022 yılında seri üretimine geçilecek yerli otomobilin tanıtımının ardından sipariş vermek isteyenler de sıraya girdi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yerli otomobile ön sipariş vermek isteyenler için bilgilendirmede bulundu.

"TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesini önemle rica ederiz"
TOGG’un yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Tanıtımının ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye’nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Türkiye’nin Otomobili’nin üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz.”
 
 

İHA

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Aydemir Öztemir 5 gün önce

Yurt dışından bir katkımız olsun isterdik ön sipariş vererek devlet garantisi altında 10 000 € ödeyerek

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