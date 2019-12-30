Tok: “2020’de daha acısız günler geçirmeyi diliyoruz”

En büyük isteğinin 2020’nin tüm dünyaya ve İslam alemine barış ve huzur getirmesi olduğunu belirten Başkan Tok, 2020 yılının Türk Milleti’ne sağlık, mutluluk ve kardeşlik içinde geçmesi temennisinde bulunarak, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılında ülkemizde güzel olaylar olduğu gibi bazı acı olaylarda yaşadık. İnşallah 2020’de daha güzel günler, daha acısız günler, mutlu ve huzurlu günleri bütün halkımızla ve kardeş topluluklarla birlikte, bütün İslam âleminde mutluluğa, huzura sebep olacak olayları diliyoruz. Yeni yılın yüce Türk Milleti’nin her bir ferdi başta olmak üzere tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

