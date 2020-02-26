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Tok Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tok Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Başkan Tok mesajında, Regaip gecesinin üç aylar olarak zaman dilimlerinin başladığının habercisi olduğunu belirterek, Kur’an ve oruç ayı Ramazan’ın müjdesini getirdiğini ifade etti. Bu gecenin, kulun yalvarış ve yakarışlarını Allah’a sunacağı ve O’nun sonsuz merhametinden, affından ve iyiliğinden bol bol yararlanacağı gece olduğunu kaydeden Tok, “Ümit ederiz ki bu mübarek gece, tüm dünyada yaşanan bu sıkıntılı ve zor günlerden kurtulup, gelecek adına umutla, barışla, sevgiyle dolu günlerin vesilesi olur. Yapılacak dua ve ibadetlerle masum insanlara yapılan tüm zulümler son bulur. Tüm İslam aleminde barış ve huzur hüküm sürer. Bu vesile ile Regaip Kandilinizi kutlar, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, bolluk, refah, barış ve güzellikler getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.
 

Kurumsal

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