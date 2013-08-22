Toki, 29 Şehirde 161 Taşınmazı Satışa Çıkarıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, Samsun, Malatya ve Kayseri gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 29 ilde yer alan 159 işyeri ve 2 konutu satışa çıkarıyor. Yatırımcılar, açık artırma yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek taşınmazlara, 240 ay vade gibi cazip taksitlerle sahip olabilecekler.

YÜZDE 10 PEŞİN 240 AY VADE İLE İŞYERİ

TOKİ, 29 şehirde envanterinde bulunan 159 işyeri ve 2 konutu, 5 Eylül 2013’de satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek taşınmazlardan, yatırımcılar özel koşullarda işyeri sahibi olabilecek. İşyerleri yüzde 10 peşin 240 ay vade ile alıcıya sunulacak.

TOKİ’nin yüzde 10 peşin 240 ay vade ile satışını gerçekleştireceği işyerleri; Trabzon Bahçecik 2. etap, Trabzon Zağnos Vadisi, Gaziantep Islahiye, Malatya Beydağı, Edirne İpsala, Konya Beyşehir, Kayseri Yahyalı, Giresun Alucra, Balıkesir Merkez Ayşebacı 2. bölge, Bursa Nilüfer Kayapa, Osmaniye Merkez Yaveriye, Tokat Dedeli, Kahramanmaraş Afşin, Kahramanmaraş Türkoğlu, Yozgat Boğazlıyan, Yozgat Eskipazar, Çorum Celilkırı ve Denizli Babadağ’da bulunuyor.

İSTANBUL BAHÇEŞEHİR’DE 7 İŞYERİ

İdare, İstanbul’un son yıllarda cazibe merkezi ilçelerinden biri haline gelen Başakşehir’e bağlı Bahçeşehir’de yer alan 7 işyerini de açık artırma ile satacak. Bahçeşehir’de bulunan işyerleri yüzde 10 peşin 120 ay vade ile satılacak. Diğer projeler kapsamında satışa çıkarılan işyerleri ile Ankara Çankaya ve Kayseri Sarıoğlan’da bulunan 2 konut yüzde 15 peşin 120 ay vade ile satılacak.

BAŞKENT’TE 8 İŞYERİ, 1 KONUT

TOKİ’nin 29 ilde satışa çıkardığı taşınmazlar arasında Başkent Ankara’da bulunan 8 işyeri ve 1 konut da yer alıyor. Çankaya’da 1 konut ile Kuzey Ankara’da 1, Etimesgut’ta 2, Sincan’da 3, Ayaş’ta 1, Kazan’da 1 işyeri açık artırma ile satılacak. Ankara’da satışa sunulan taşınmazlar yüzde 15 peşin 120 ay vade ile açık artırmaya çıkacak.

ZAĞNOS VADİSİ’NDE 22 İŞYERİ SATIŞTA

TOKİ’nin, Trabzon’da Bahçecik Zağnos Vadisi kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettiği 22 işyeri de satışa sunulan taşınmazlar arasında yer alıyor. İşyerlerinin fiyatları 55 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında değişiyor. Zağnos Vadisi’nde bulunan 22 işyeri yüzde 10 peşin 240 ay vade ile satılacak.

Eskidji firmasının İstanbul’daki merkezinde gerçekleştirilecek müzayedede, TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkez binasından canlı bağlantı yoluyla teklifler alınabilecek. Satışa çıkan işyeri ve konutlardan almak isteyenler ayrıca www.eskidji.com internet adresinden de teklif verebilecekler.

29 İLDE SATIŞA SUNULUYOR

Satışa sunulan taşınmazlar, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Iğdır, Denizli, Kayseri, Erzincan, Samsun, Balıkesir, Mersin, Zonguldak, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Burdur, Adana, Çankırı, Şanlıurfa, Trabzon, Malatya, Gaziantep, Giresun, Edirne, Konya, Yozgat, Tokat, Kahramanmaraş, Çorum ve Osmaniye illerinde bulunuyor.

Arsa satış müzayedesine katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin müzayededen önce banka hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere katılım teminatı olarak talip oldukları arsaların her biri için ayrı ayrı ödeme yapacak. Muhammen bedeli 20 bin liraya kadar olan taşınmazlar için 2 bin lira, muhammen bedeli 100 bin liraya kadar olanlar için 5 bin lira, muhammen bedeli 100-200 bin lira arasında olanlar için 10 bin lira, muhammen bedeli 200 bin liranın üstünde olanlar için 50 bin lira katılım teminatı alınacak.

Bütün taşınmazlar açık artırmaya vadeli muhammen bedellerle çıkacak, bankada yapılacak sözleşme imzalama aşamasında, dileyen katılımcılar peşin ödeme talebinde bulunabilecek. Bu durumda, taşınmazlar için peşin ödeme indirimi yapılmayacak.

Satışa sunulan taşınmazlar hakkında ayrıntılı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.eskidji.com internet adreslerinden ulaşılabilecek.