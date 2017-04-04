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TOKİ’deki cinayette baba-oğul tutuklandı

Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde 43 yaşındaki A.Ö.’nün öldürülmesi olayında adliyeye çıkarılan baba ve 3 oğlu tutuklandı. 

TOKİ’deki cinayette baba-oğul tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak’ta meydana gelen olayda A.Ö. (43) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.A. arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada 8 yerinden bıçaklanan A.Ö., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi›nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili M.A. ve oğulları A.A, E.,A ile İ.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan baba ve 3 oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA

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TokiMelikgaziKayseri
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