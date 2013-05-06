Tomarza'da Kutlu Doğum Coşkusu

Tomarza İlçesi Akdere köyünde düzenlenen etkinliğe Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Davut Haner, Tomarza Kaymakam V. Sefer Yılmaz, Belediye Başkanı Fahrettin Işık, Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, İstanbul Akdere Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İlhan Şen, davetliler ve köy halkı katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından, günün anlam ve önemi Tomarza Müftüsü Harun Kılıç tarafından belirtilerek dualar edildi. Törende Akdere Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Tac Mahal'den esinlenerek yaptırılan çeşmenin açılışı Vali Şerif Yılmaz tarafından yapıldı.

Düzenlenen tören sonunda Akdere Köyü Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen hadis okuma ve şiir okuma yarışmalarında dereceye girenlere plaket ve ödülleri Vali Şerif Yılmaz ve törene katılanlar tarafından verildi.