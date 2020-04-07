Toplam vaka sayısı: 34.109

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.”



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

-Sosyal temasın olduğu yerlerde salgın yaygın

-Hepimiz koronavirüs tehdidi altındayız

-Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturuldu. Süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak.

-Şüphelilerin taranması konusunda önemli bir gelişme göstermiş durumdayız.

-60 yaş üstü ile kronik hastalığı olan herkes risk grubundadır

-Günlük test sayısının 30 bine ulaşmasını planlıyoruz.

-İlacı erkenden temin ettik, hastalarımıza ücretsiz ulaştırmayı başardık.

-Aşı çalışmalarına öncülük ediyoruz

-Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek düzeydedir.

-Vakalarımız temaslı olanları şüpheli olan vakalarımızı takip etmek ve bu vakaların izole olmalarını evde takibini dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Operatör ve BTK işbirliğiyle olan bir tablo. Bir iki gün içinde devreye girmiş olacak. Yayılmaya karşı aldığımız bu sıkı tedbirlerin detaylarını daha sonra açıklayacağız.

-İstanbul'da açılacak iki hastaneyle ilgili, “Prefabrik pandemi sonrası devre dışı kalacak hastaneler olarak düşünmedik. Bu hastaneleri tek katlı içinde ameliyathaneleri de olan bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çekilen hastane olarak planladık. Yani kalıcı daha sonraki dönemde benzer veya farklı amaçlarla gerektiğini de kullanacağımız hastaneler

-Türkiye'de (yoğun bakım doluluk oranı) yüzde 62-63'ü geçmedi. Günler içerisinde aritmetik artan dolulukla karşılaşılır. Bizde daha stabil giden artış oranın giderek düştüğü önümüzdeki bir iki haftanın önemli olduğunu gördüğümüz tabloyla karşı karşıyayız

-Dünya sağlık alt yapısı olan hatta Avrupa ülkelerinden nüfusa göre en az iki kat solunum cihazı olan ülkeyiz. Bizim dünyada örneği olmadığı şekilde şehir hastanelerin bütün odaları yoğun bakıma dönüştürülebilir hastaneler olduğunu söylemek istiyorum

-Eczanelerde maske satışı para ile Cumhurbaşkanımızın net ifadesiyle satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorsa verebilir. Satış asla söz konusu değil. Vatandaşımıza ücretsiz maske konusunda yoğun bir gayret içindeyiz













