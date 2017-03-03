Toplantı halinde yakalanan FETÖ'cü 10 kişi tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY’nin Kayseri yapılanmasında görev alan bazı şahısların, 15 Temmuz süreci sonrasında Kayseri’nin kenar mahallelerinde bulunan bağ evlerinde gizlice bir araya gelerek sohbet, himmet toplantıları düzenlemeye devam ettikleri, özellikle cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine maddi destekte bulunmak adına yardım topladıkları tespit edilmişti. 24 Şubat 2017 tarihinde operasyon düzenleyen ekipler, oturma imamları Hanifi Y. Ve Muaz B. ile Kayseri’de esnaflık yapan Mehmet A., Altan A., Hacı Ali D., Mahmut A., Mustafa A., Selçuk A., Fuat G., İbrahim Ş., İhsan Y. ve Ali K. isimli şahısları toplantı halindeyken yakalayarak gözaltına almıştı.



Gözaltına alınan 12 kişi bugün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden Mehmet A., Altan A., Mahmut A., Selçuk A., İbrahim Ş., İlhan Y., Ali K., Hanifi Y., Muaz M. ve Mustafa A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Hacı Ali. D. ile Fuat G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA