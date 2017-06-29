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Tosunun teptiği adam hayatını kaybetti

Kayseri'de 42 yaşındaki adam boş arazide tosunun tekmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tosunun teptiği adam hayatını kaybetti

28 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana gelen olayda 42 yaşındaki Metin Ac er isimli vatandaş, iddiaya göre boş arazide tosunun tekmesi sonucu hayatını kaybetti.
Ağzında köpük biriken bebek öldü
Öte yandan Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi İsabey Sokak'ta meydana gelen olayda 2017 doğumlu E.B. isimli erkek bebeğin ağzında köpük birikmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
İki olayda polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçerken, iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

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ŞÜPHELİ ÖLÜMBebekTOSUN
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