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TOY Medya'dan açıklama

Kayseri'de polis ekiplerinin 2 ay süren çalışması sonrasında yapılan operasyonda kaçak içkileri sosyal medya üzerinden piyasaya süren 2'si dizi oyuncusu 4 kişinin gözaltına alınmasının ardından Toy Medya'dan yazılı açıklama yapıldı.

TOY Medya'dan açıklama

Yapılan açıklamada, dizideki 2 yan karakterin özel hayatlarında yaptığı yanlışın diziye mal edilmemesi gerektiği vurgulanarak gözaltına alınan oyuncuların ikinci sezonunda diziden ayrıldıkları belirtildi. Açıklamada, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüzün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele biriminin yapmış olduğu operasyonla ele geçirilen sahte içkilerin 'Bozuk Düzen' isimli dizimizle uzaktan yakından alakası yoktur. Olayda bahsi geçen isimlerin bu olaylar yaşanmadan önce yayınlanmamış olan 2. sezonumuzda da senaryomuz gereği aramızdan zaten ayrıldıklarını da buradan duyururuz. Bizler bu projeye kazanç elde etmeksizin yetişen gençliği uyuşturucudan uzaklaştırmak ve bilinçlendirmek adına emek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Bizlerin asıl kazancı sağlığa zararlı maddeleri gençlerden uzaklaştırmaktır." ifadelerine yer verildi.
 

İHA

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KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerToy MedyaAsayişKaçakçılıkBozuk Düzen
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