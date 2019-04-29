TPFD'den Sural için başsağlığı mesajı

Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından Alanyasporlu 7 futbolcunun kiraladığı özel VIP minibüsün kaza yapması sonucu araç içinde bulunan ve ağır yaralanan Josef Sural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türk spor camiasını yasa boğan bu olay için bir başsağlığı mesajı da Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden (TPFD) geldi.



TPFD'nin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Alanyasporlu 5 futbolcuyu taşıyan aracın karıştığı trafik kazasında Çek futbolcu Josef Sural malesef hayatını kaybetti. Sural'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, Alanyaspor ve Türk futbol camialarına başsağlığı, yaralı futbolcu kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."

