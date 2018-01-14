Trabzon'da faciadan dönüldü! Gün ağarınca ortaya çıktı

Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.





Uçağın pistten çıktığı alan ve uçak ise sabahın ilk ışıklarıyla drone ile görüntülendi. Öte yandan bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait taş kamyonları ile çakıl taşı getirilerek çamurlu sahaya çakıl serildiği de gözlendi.

Ankara'dan Trabzon'a dönüşte Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait uçakta yolcu olarak bulunan yolcular panik anlarını ve yaşadıkları o korku dolu anları anlattılar.



Uçağın büyük bir gürültüyle pistten çıkmasının ardından uçağın içini keskin bir yakıt kokusunun sardığını belirten yolcular "Yaklaşık 20 dakika uçağın içinden çıkmayı bekledik. Uçağın içerisini keskin bir yakıt kokusu sarmaya başladı.















İlk aklıma gelen acaba uçak ne zaman yanacak veya patlayacak oldu. Uzun süre bu korkuyu yaşadık. Yakıt deposunun alev alarak uçağın yanacağını, patlayacağını düşündüm. Allah korudu" ifadelerini kulandılar.

'10 METRE DAHA GİTSEYDİK UÇAK DENİZE DÜŞECEKTİ'

Uçukta bulunan AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Enes Aslan yaşanılan paniği şu sözlerle anlattı...

Aslan, uçağın inişe geçtiği sırada yalpalamaya başladığını belirterek "Uçak hafif yalpalayarak indi. İniş sırasında bir gürültü koptu. Ben deniz tarafına bakan 16-A nolu koltukta oturuyordum. Yolcular bağırmaya başladı. Uçak önce döner gibi oldu sonra yamaçtan kaymaya başladı. Ben acil çıkış kapısına yakındım. Kapıyı zorlanarak açtım. 10 metre daha gitseydik uçak denize düşecekti. Allah korudu. Çıktığımızda ortalık çamurdu. Sonra oradan çıkarak yukarıya doğru yolcular çıkmaya başladı" dedi.



BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı ve Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı'na iniş esnasında pistten çıkan uçakla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, "Trabzon Havaalanı'na bu akşam iniş esnasında pistten çıkan uçağın yolcularında herhangi bir sağlık sorunu yok. Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. (takvim.com.tr)