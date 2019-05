“Trafik eğitimi, can kayıplarını asgariye indirir”

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Trafik Sergisi açılışına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Karayolları 6.ıncı Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ömer Baylar, protokol ve Kocasinan Osman Yücesan İlköğretim okulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Yollar konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. Bu çalışmaların yanında aslında en önemlisi insanların eğitilmesidir" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü;







“Bugün, ülkemizde son derece önemli olan bir konu olan haftayı kutluyoruz. Farkındalık oluşturmak istiyoruz fakat vatandaşlarımızı trafik kuralları konusunda daha dikkatli nasıl olurlar konusunda uyarmak ve ikaz etmek istiyoruz. Son yıllardaki araç sayısının artışı çok önemli bir noktaya geldi. Son 15 yıl içerisinde araç sayımız 8-9 milyondan 22 milyona yükseldi. Yol kalitemiz, her geçen gün daha da artıyor. Yollar konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. Bu çalışmaların yanında aslında en önemlisi insanların eğitilmesidir. Biz insanlarımızı trafik konusunda eğitirsek ve insanlarımız burada daha dikkatli olurlarsa, trafikteki can kaybımız daha asgariye iner. Bakın ölümlü trafik kazalarında nedenlerin başında alkolü araç kullanımı ve uykusuzluk, trafik kurallarına uymama geliyor. İçişleri Bakanımızın çalışmalarıyla bu konuda çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Son olarak da yaya geçitlerindeki farkındalığı arttırmak için, 'öncelik hayatın öncelik yayanın' dedik. Bu nedenle, yaya geçitlerinde kaza meydana geliyorsa, bunun kusurunu hiçbir yerde aramayalım. Bu tamamen insan kaynaklı. Dün bir ilkokulda, yaklaşık bin 200 öğrencimizle çok güzel bir proje başlangıcı yaptık. Bütün kuralların öğretildiği alanlar oluşturduk ve biz bu uygulamayı bütün eğitim kurumlarımızda da gerçekleştirmek istiyoruz. Çocuklar bu noktada bizim için çok önemli. Anne babalarını ikaz etmeleri için bildiğiniz üzere kırmızı düdük projesini başlattık.”







Trafiğin her an içinde bulunduğumuz bir olgu olduğunu söyleyen Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular tarfik kazalarının eğitimle çözüleceğine inandıklarını ifade ederek; “Trafik, her an içinde olduğumuz bir olgudur. Şu an yaya olarak buradayız ama birazdan araçlarımıza bindiğimizde yine trafikte olacağız. 24 saat içinde bulunduğumuz bir olgudur. Maalesef dünyada olduğu gibi, ülkemizde de her yıl bu trafik terörüne, 7 bine yakın can kaybı meydana gelmektedir. Her yaşta insanımızı bu teröre vermekteyiz. Bunun insan kayıpları dışında, binlerce yaralımız ve ekonomiye de maliyeti bulunmaktadır. Biz bu trafik kazalarının eğitimle çözüleceğine inanıyoruz. Valimin katılımıyla bir ilkokulda trafik koridoru oluşturduk. Ben inanıyorum ki bu okuldan mezun olan öğrenciler, ileride trafik kurallarını ihlal etmeyecektir. Kayseri’de 324 polisimizle, 24 saat esasına göre trafik hizmetleri vermekteyiz. Geçen yıl ölümlü kazalarda yüzde 23, yaralamalı kazalarda yüzde 6 azalma oldu. Amacımız sıfıra düşürmek” dedi.







Karayolları 6.ıncı Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ömer Baylar da konuşmasında, “Ülkemizde yıllık nüfus artışının 1 buçuk milyon, araç artışının da 1 milyon 200 bin olduğu, Kayseri’de de yıllık nüfus artışının 35 bin, araç artışının da 20 bin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Burada bütün teşkilatlar içerisinde artık bir trafik hizmeti var. Biz yaklaşık olarak, tüm Türkiye’ye trafik hizmeti verirken 9 kat trilyon bir para harcıyoruz. Bütün maliyetlerle beraber bu para harcanıyor. Türkiye bütçesinin 900 katrilyon olduğunu düşündüğünüz takdirde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bizler, trafik hizmeti için cebimizdeki her 100 liranın 1 lirasını bu hizmete aktarıyoruz. Biz, paydaşlarımız olan Büyükşehir Belediye Başkanlığına, İl Jandarma komutanlığına teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecek” diye konuştu.







4-10 Nisan Trafik Haftası nedeniyle yapılan serginin açılışında, jandarma trafik ve trafik polisi ekipleri kurulan stantlarda trafikte yolculuk yapılırken bulundurulması gereken ihtiyaç malzemelerini tanıttılar. Açılışı yapan Vali Şehmus Günaydın ve beraberindekiler daha sonrasında stantları gezerek ekiplerden bilgiler aldılar. Sergi açılışına katılım sağlayan Kocasinan Osman Yücesan İlköğretim okulu öğrencileri de katılımcılara halk oyunu gösterilerini sundular.