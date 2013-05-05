TRAFİK HAFTASI KUTLANIYOR

Trafik Haftası nedeniyle bütün Türkiye'de olduğu gibi, Kayseri'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde açtığı stantlar ve yerleştirdiği görsellerle trafik kurallarına uymanın önemine vurgu yapıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yılki etkinliklerde özellikle çocuklara araçlarda emniyet kemeri kullanımı alışkanlığını kazandırmak konusunun işleneceği bildirildi.

Meydanda hazırlanan pistte çocuklar emniyet kemeri takarak araç kullanırken, emniyet kemeri takmayan sürücülerin kullandığı motosiklet ve otomobilin kaza yapması sonrası ortaya çıkan manzarayı yansıtan görseller, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Polis kıyafeti giyen çocuklar, trafik polisleriyle resim çektirirken, ekipler de trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı.

Etkinlikte konuşan Trafik Denetleme Şube Müdürü İlhan Dağdeviren, 4-11 Mayıs 2013 tarihinin, hem dünya da hem de Türkiye'de trafik haftası olarak kutlandığını bildirdi. Dağdeviren, ''Trafikle ilgili çok yeni çok güzel gelişmeler var. Bunu zaman zaman tüm vatandaşlar hissediyor hem Kayserimizde hem Türkiye çapında. Trafik haftasıyla bizler özellikle insanlarımızın trafikle ilgili trafik düzeniyle ilgili doğru alışkanlıkları daha çok edinme önemli. Farkındalıkların ciddi bir yaşam biçimi, öz kültür haline gelebilmesi için belli birtakım etkinlikler yapmaya çalışıyoruz'' dedi.

Kayseri Meydanı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün, trafik birimlerinin, Karayolları'nın, jandarmanın ve diğer kuruluşların stantları bulunduğunu kaydeden Dağdeviren, şunları kaydetti:

''Burada vatandaşlarımıza broşürlerimiz küçük hediyelerimiz var. Televizyonlarımızda kazalarla ilgili önemli görüntüler var. İnsanlarımız gelebilirler, izleyebilirler, ikramlarımızdan alabilirler. Ayrıca kaza yapmış bir araç ve motosiklet var. Bu araçlarla kaza yapıp da ölümle sonuçlanmasında en önemli etken, emniyet kemerinin takılmaması, hızlı gidilmesi ve cep telefonuyla konuşulması, en önemli, en başta gelen kaza sebepleri olarak değerlendirilebilir. İstatistikler bilimsel çalışmalar da bunları gösteriyor. Biz trafik haftası vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı günlük en önemli trafik ihtiyaçlarını sağlamak konusunda birbirlerine olan saygılarını her ortamda gösterdikleri gibi bu vesileyle trafikte seyir halindeyken de daha çok itina göstermelerinin önemini belirtmeye çalışıyoruz. Bu hafta boyunca bu etkinliklerimiz sürecek. Bu daha çok önemsenen ve daha çok önemsenmesi gereken bir konu. Trafikte kayıplarımız bizleri çok üzüyor. Bu konuda son amaç, trafik ölümlerinin yüzde 50 azaltılması. Moskova Deklerasyonuyla 2009'dan itibaren tüm dünya çapında 179 ülkenin imzaladığı trafik ölümlerini 2011- 2020 eylem planında yüzde 50 azaltma hedefi var. Bu konuda Türkiye hızla araba sahibi olmanın, araç sayısının arttığı bir ülke. Gelişmek için bu konularda da çok ciddi çaba sarf eden bir ülke. Yollarımız çok daha iyi oluyor, en nizami standartlarda kara yollarına kavuşuyoruz, şehirler arası ve şehir içi yollarda. Trafik ışıkları, personel sayısının artması, elektronik denetleme sistemlerinin artmasıyla emin olun bir iki yıl içerisinde Türkiye'de trafikle ilgili çok çok büyük düzenlemeler, düzelmeler olacak.''

Dağdeviren, ateşin düştüğü yeri yaktığını ifade ederek, ''Trafikte ölümü yakını sebebiyle yaşayan insanlara sorun bu konuda içleri acıyor ve en çok kullanılan kelime herhalde 'keşke' kelimesi. Emniyet kemeri takmak basit bir öz kültür haline gelmeli, araçtayken cep telefonu ile görüşülmemeli, alkollüyken trafiğe kesinlikle çıkılmamalı bu konuda bunlar kadar önemli olan diğer bir husus da, olumsuz alışkanlıklar. İnsanlar araç kullanırken birbirlerine halklarının başladığı yerde kendi özgür haklarının bittiğini bilmeliler. Araç kullanırken dikkatimiz en üst seviyede olmalı. Çevremizdeki tüm araçları kontrol ederek seyir halinde olmak gerekiyor. Araç kullanmak kesinlikle kolay bir iş değil. Hemen direksiyona geçeyim, şuradan şuraya gideyim, diye basit bir şey değil. Araç kullanırken bütün dikkatimiz, aracımızda ve çevresindeki tüm hareketli cisimlerde olmalı. Keşke dememek için yol düzeni ve yol kurallarına uyarak hareket etmek zorundayız'' ifadelerini kullandı.