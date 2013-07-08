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TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI
Kayseri-Adana Karayolunun Saraycık mahallesi yakınlarında Avukat Ahmet Çelebi yönetimindeki 38 AV 607 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir eden Ali Karal'ın kullandığı 38 DK 758 plakalı otomobil şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yara almazken 38 DK 758 araçta yolcu olarak bulunan Tuğba Karal (24), Fatma Eda Karal (1), Beyza Karal (2), Nezaket Nur Karal (39), Ayşe Karal (52), Mustafa Genç (35) ve Tuğba Genç (33) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
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TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI
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