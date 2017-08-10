TRİLYONLUK ADAMIN GÖZYAŞLARI

Kayseri'de aralarında tutuklu işadamları Hacı, Memduh, Şükrü, Bekir Boydak ve Hamdi Kınaş'ın da bulunduğu 15'i tutuklu 68 sanıklı FETÖ/PDY davasının 4'ncü duruşmasının 4'ncü gününde tanıkların dinlenmesinin ardından tutuklu sanıkların durumuna ilişkin savunma alındı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmanın 4. celsesine, aralarında eski Boydak Holding yöneticileri Memduh ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı, 5'i başka suçlardan olmak üzere 11'i tutuklu 57 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı. Bekir Boydak İstanbul, Hacı Boydak ise Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.



Tutuklu Boydak Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Boydak gözyaşları içerisinde yaptığı savunmada "Dinlenen hiçbir tanık benim terör örgütü üyelim olduğunu söylemedi" dedi.

Şükrü Boydak savunmasında şunları söyledi:

"Cezaevine girdim ve hafızam sıfırlandı. 35 polis aracının 10 tanesini Boydak ailesi olarak karşıladık. Diğer araçları da sanayicilerimiz aldı. 13 aydır tutukluyum. Ağrılarım var. İlaçlarla ayakta duruyorum. Bir sene önce trilyonluk adamdık. Şimdi mağdur olduk. Bazı medya kuruluşları öküz altında buzağı arıyor. Terör örgütü üyeliği ile yargılanmam gururuma dokunuyor. Bir suçumuz varsa bizi cezalandırın. Bizim suçumuz yok. Hiçbir suçum olmadığı halde evde hapis cezasına bile razıyım."



Hacı Boydak tahliye talep etmedi

Kayseri 2’nci Ağır ceza Mahkemesi’nden Pazartesi günüden bu yana devam eden 68 sanıklı FETÖ davasında 60’a yakının tanığın dinlenmesinin ardından davanın sabahki bölümünde savcılık tutuklu Boydakların ve diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcılığın talebi üzerine savunma yapan tutuklu sanıklardan Hacı Boydak, Sincan Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada tahliye talebinin olmadığını söyledi.



"Son ana kadar AİHM’e gitmeyeceğim"

Duruşmada, Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak ise tutukluluk halinin devamına ilişkin savcının talebi üzerine yaptığı savunmasında son ana kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gitmeyeceğini söyledi.

Memduh Boydak şunları söyledi:

"18 aydır tutukluyum. Şirketlerimize kayyum atandı ve o bizim adımıza yönetiyor. Devletim için malım, mülküm feda olsun. AİHM'e gitmeyeceğim, ülkemin adaletine güvendiğim için sonuna kadar da gitmeyi düşünmüyorum. Bizim hakkımızda çok şey söylendi 'serbest kalırlarsa kaçarlar' gibisinden. Ben bu memleketten bir adım dahi bir yere adımımı atmam. 26 yıllık emeğimin peşindeyim. 60 yıllık ailemin emeğini kimseye bırakmam. Her şeyden önemlisi ailemin onurunu bırakıp kaçmam. Kaçsaydım önceden kaçardım. Bize operasyon yapılacağı belli olduğu halde kaçmadım. Benim kaçma şüphem de yok, bundan dolayı tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum."



Mahkeme başkanının "17-25 Aralık öncesinde yaptıklarını anlattın. Biz de dinledik. O süreçten sonra FETÖ kırmızı kitaba girdi. Sonuçta siz iş adamısınız neyin ne olduğunu bilirsiniz. O süreçten sonra sen ne yaptın?" sorusuna Boydak, "17-25 Aralık sonrası tepkimizi koyduk. Ailemiz adına Mustafa Boydak açıklama yaptı." ifadelerini kullandı.

Bank Asya'ya destek amaçlı sosyal medyadaki paylaşımları konusunda da Boydak, kendilerinin de Bank Asya'ya benzer bir katılım bankasında hisselerinin olduğunu, Bank Asya'nın batmasının kendi bankalarının da değer kaybına uğrayacağını düşündüğü için işine gelmediğini belirtti.



"FETÖ bizi mağdur etti"

Tutuksuz yargılanan Boydak Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ise savunmasında "FETÖ hepimizi derin mağduriyetlere bıraktı. Kırmızı kitap meselesi ile ilgili geri çekilmemiz, sadece şahsımın değil tüm Boydak ailesinin duruşudur. İş adamının tarafı devlettir. Boydak ailenin düşüncesi, düzenlediğim basın toplantısı ile söyledim. Bizi devlet ile karşı karşıyaymışız gibi algı yaratılmaya çalışıyorlar. Biz, işimizi, aşımız ön plana aldık." dedi.

AA-Ensonhaber.com