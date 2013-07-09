TRİLYONLUK ARSA PARK OLUYOR

Büyükşehir Belediyesi ile Askeriye arasında yapılan protokol gereğince belediye hizmet binası yanındaki askeri lojmanlar ve iki villanın yıkım çalışmaları sürüyor. 4 bin m².lik alan tamamıyla park olacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'ye yeni bir park alanı daha kazandırıyor. Üstelik bu alan trilyonluk bir arsa olmasına rağmen park yapılacak. Sivas Caddesi üzerinde, Büyükşehir Belediyesi yanıında bulunan askeriyeye ait iki villa ile lojmanların kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi ile Askeriye arasında protokol yapılmış ve Büyükşehir Belediyesi bu protokol çerçevesinde askeriyenin istediği yaklaşık 10 milyon liralık hizmetleri yerine getirmişti. Bu çerçevede villa ve lojmanların yıkımına kısa bir süre önce başlandı ve yıkım çalışmaları sürüyor.

PARKSAL DÖNÜŞÜM

Zaman zaman çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yıkım tamamlandıktan sonra 4 bin m².lik bir alanın ortaya çıkacağını ve belediye önündeki yeşil alanla birlikte yaklaşık 6 bin m².lik yeni bir parkın daha ortaya çıkacağını dile getirdi.

Bu hizmetin bir kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Özhaseki binaların kısa süre içinde yıkılacağını ve park çalışmasının başlayacağını kaydetti.