TRT'nin Yeni Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

TRT Genel Müdürü Şenol Göka'nın istifasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni genel müdürü atadı.



İBRAHİM EREN GENEL MÜDÜR OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Eren'in TRT Genel Müdürlüğü görevine getirilmesini onayladı.



3 İSİM BİLDİRİLMİŞTİ

RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirmişti.



ERKAN DURDU VEKALET ETMİŞTİ

Atama yapılıncaya kadar, TRT Kanunu gereği en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu vekalet etmişti.



4 YILDIR TRT GENEL MÜDÜR YARDIMCISIYDI

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2004'te mezun olan İbrahim Eren, çalışma hayatına kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başladı.



2008 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV'de göreve başlayan Eren, ATV İngiltere Temsilciğini yapmasının ardından 2010'dan itibaren sırasıyla, ATV Avrupa'nın Genel Müdürlüğü ve ATV'nin Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.



Londra'da bulunan University of Westminster'dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, 2013 yılı Temmuz ayından bu yana Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.



BİR ÇOK MİLLİ PROJEYE İMZA ATTI

İbrahim Eren, TRT'de göreve başlamasıyla beraber Diriliş, Payitaht Abdülhamit, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam, Seddülbahir 32 Saat ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi milli projelere imza attı ve Türkiye'nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World'ün kuruluşunu gerçekleştirdi.



Aynı zamanda televizyon sektörünün ortak endüstri komitesi olan TİAK AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği, International Emmy Direktörlüğü görevlerini de yürüten Eren, evli ve üç çocuk babası.