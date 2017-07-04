TSK 4 koldan Afrin'e girecek! 7 bin Türk askeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Afrin'e operasyon sinyali veren açıklamalarının ardından Türkiye gazetesinde konuyla ilgili bir haber yer aldı.
'4 koldan Afrin'e'manşetiyle duyurulan haberde, operasyona 7 bin Türk askerinin ve 13 bin ÖSO mensubunun katılacağı ileri sürüldü.
'RUSYA İLE ANLAŞILDI' İDDİASI
Haberde Türkiye'nin operasyon için Rusya ile anlaştığı da iddia edildi. Haberde operasyonun 2 ay sürmesinin beklendiği belirtildi.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'nin kontrolünde. Çetiner Çetin imzalı haberde şu ifadelere yer verildi:
İLK 17 GÜN HEDEFLER OBÜSLERLE İMHA EDİLECEK
"Ankara, Afrin'den YPG tacizi artınca harekete geçmişti. Diplomatik ve askerî planlar yapıldı. Rusya, bölgedeki askerlerini Güney'e çekecek. TSK, sınıra tank ve toplarla konuşlandı. Harekâta ilk 17 günü hedefler 'obüslerle imha edilecek.
OPERASYONA 4 ANA NOKTADAN BAŞLANACAK
Operasyona 4 ana noktadan başlanacak. Suriye içinde ise Tel Rıfat, Dayrel Cimal'e ve Minnig hattmda askerî hareketlilik olacak. Silahlı Kuvvetler, Afrin'de yatay düzlem içinde ilerleyecek. 25. günden itibaren ÖSO da destek verecek." (İnternethaber.com)
'4 koldan Afrin'e'manşetiyle duyurulan haberde, operasyona 7 bin Türk askerinin ve 13 bin ÖSO mensubunun katılacağı ileri sürüldü.
'RUSYA İLE ANLAŞILDI' İDDİASI
Haberde Türkiye'nin operasyon için Rusya ile anlaştığı da iddia edildi. Haberde operasyonun 2 ay sürmesinin beklendiği belirtildi.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'nin kontrolünde. Çetiner Çetin imzalı haberde şu ifadelere yer verildi:
İLK 17 GÜN HEDEFLER OBÜSLERLE İMHA EDİLECEK
"Ankara, Afrin'den YPG tacizi artınca harekete geçmişti. Diplomatik ve askerî planlar yapıldı. Rusya, bölgedeki askerlerini Güney'e çekecek. TSK, sınıra tank ve toplarla konuşlandı. Harekâta ilk 17 günü hedefler 'obüslerle imha edilecek.
OPERASYONA 4 ANA NOKTADAN BAŞLANACAK
Operasyona 4 ana noktadan başlanacak. Suriye içinde ise Tel Rıfat, Dayrel Cimal'e ve Minnig hattmda askerî hareketlilik olacak. Silahlı Kuvvetler, Afrin'de yatay düzlem içinde ilerleyecek. 25. günden itibaren ÖSO da destek verecek." (İnternethaber.com)