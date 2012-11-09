Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TSK, PKK'yı Böyle Vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle etkin mücadele için Son zamanlarda yeni bir konsept belirledi. İşte TSK'nın PKK'ya uyguladığı yeni taktik...

TSK, PKK'yı Böyle Vuruyor
Bu çerçevede terörle mücadele amaçlı operasyonlarda kalabalık birlikler yerine, seri hareket edebilen ve az sayıda personel kullanılacak.

PKK'nın kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla yapılan son sınır ötesi operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen son operasyon öncesi Ankara'dan 8 CASA uçağı ile Diyarbakır'a taşınan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı 2 tabur asker helikopterlerle bölgeye intikal ettirildi.

Irak sınırında bekletilen özel eğitimli askerler operasyon emri ile helikopterlerle sınırın Irak tarafına indirildi. 'Uçar birlik' harekatıyla sınırın yaklaşık iki kilometre içine taşınan askerler, burada örgütün geçiş noktalarına ani baskınlar yaptı. Operasyonu tamamlayan bordo bereliler, helikopterlerle Türkiye'ye döndü.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı birliklerin planlayıp yürüteceği 'uçar birlik' harekatı yöntemiyle operasyonların, bundan sonra Irak'ın kuzeyinde sık sık tekrarlanacağı belirtildi.

'TSK YENİDEN YAPILANDIRILIYOR'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün Çankırı'ya yaptığı ziyaret esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadeleye karşı yeni taktiklerin geliştirdiğinin sinyali verildi. Güvenlik güçlerinin PKK ile mücadele içerisinde elde ettikleri tecrübelerle yöntemlerini tekrar tekrar gözden geçirdiğini dile getiren Gül, silahlı kuvvetlerin kendilerini terörle mücadele konusunda yeniden yapılandırdığını ifade etti.

BORDO BERELİLER KAVAKLI'YA YERLEŞTİ

TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olan birlikler, son olarak 9 teröristin öldürüldüğü Kavaklı kampına girerek burayı kontrol altına aldı. Böylece İran kırsalından gelecek teröristlerin sızması engellenecek... Bu kış Kavaklı'dan çıkmayacak olan özel birlikler, PKK'nın buradaki hakimiyetinin önüne geçecek.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.