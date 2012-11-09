TSK, PKK'yı Böyle Vuruyor

Bu çerçevede terörle mücadele amaçlı operasyonlarda kalabalık birlikler yerine, seri hareket edebilen ve az sayıda personel kullanılacak.



PKK'nın kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla yapılan son sınır ötesi operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen son operasyon öncesi Ankara'dan 8 CASA uçağı ile Diyarbakır'a taşınan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı 2 tabur asker helikopterlerle bölgeye intikal ettirildi.



Irak sınırında bekletilen özel eğitimli askerler operasyon emri ile helikopterlerle sınırın Irak tarafına indirildi. 'Uçar birlik' harekatıyla sınırın yaklaşık iki kilometre içine taşınan askerler, burada örgütün geçiş noktalarına ani baskınlar yaptı. Operasyonu tamamlayan bordo bereliler, helikopterlerle Türkiye'ye döndü.



Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı birliklerin planlayıp yürüteceği 'uçar birlik' harekatı yöntemiyle operasyonların, bundan sonra Irak'ın kuzeyinde sık sık tekrarlanacağı belirtildi.



'TSK YENİDEN YAPILANDIRILIYOR'



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün Çankırı'ya yaptığı ziyaret esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadeleye karşı yeni taktiklerin geliştirdiğinin sinyali verildi. Güvenlik güçlerinin PKK ile mücadele içerisinde elde ettikleri tecrübelerle yöntemlerini tekrar tekrar gözden geçirdiğini dile getiren Gül, silahlı kuvvetlerin kendilerini terörle mücadele konusunda yeniden yapılandırdığını ifade etti.



BORDO BERELİLER KAVAKLI'YA YERLEŞTİ



TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olan birlikler, son olarak 9 teröristin öldürüldüğü Kavaklı kampına girerek burayı kontrol altına aldı. Böylece İran kırsalından gelecek teröristlerin sızması engellenecek... Bu kış Kavaklı'dan çıkmayacak olan özel birlikler, PKK'nın buradaki hakimiyetinin önüne geçecek.

