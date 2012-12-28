TSK'nın Disiplin Kanununu Değerlendirdiler

Erdoğan, Mazlumder binasında düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, TBMMye ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanun Tasarısı’ başlığı ile bir tasarı sunulduğunu, tasarının TBMM'ye sunulmasından önce Bakanlar Kurulu'nda da görüşüldüğünü hatırlattı.

TSK Disiplin Kanunu tasarısının bu haliyle yasalaşması halinde bazı sıkıntılar doğuracağını ifade eden Erdoğan, “Bu tasarı, genç kuşaklarla amirlerin arasının açılmasına sebep olacaktır. Tasarı, yargıyı devre dışı bırakarak, bütün askeri kabahat ve cürümlerin hukukçu olmayan amirler vasıtasıyla cezalandırılması yolunu açarak, astın hukukunun korunmasının yollarını kaldıracaktır. Bu tasarı, yargı birliğini sağlayacak bir anayasanın kabulü halinde, sivilleşen yargıya ihtiyaç duymadan kendi disiplin kanunu ile disiplin tesis etme çabası içine giren bir anlayışın Silahlı Kuvvetlere hakim olmasına sebep olacaktır” diye konuştu.

Erdoğan, “Bu kanun, Silahlı Kuvvetlerde, ideolojik tasfiyenin mekanizması olarak kullanılacaktır. Suçsuz insanlar, yetkileri arttırılmış kasıtlı amirler tarafından hak etmedikleri şekilde cezalandırılarak disiplin sağlanamaz. Astının hukukuna riayet etmeyen amir de, kurullar da, komutanlar da, yargı da, yürütme de, yasama da, ortaya çıkacak disiplinsizlik ve olumsuz durumlardan sorumlu olacaktır” ifadelerini kullandı.