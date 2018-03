"TSK’NIN iSABETLi ATIŞI YÜZDE 96"

Hilal Caddesi üzerindeki derneğin açılışına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı konuşmada terör örgütlerinin eştikleri çukurda kaybolup gideceğini söyledi. Bunu Güneydoğu'da başardıklarının altını çizen Bakan ÖZhaseki, "Şimdi dışarıda bir harekat var. Rabbim oradaki Mehmetçiklerimizi muzaffer eylesin, bize şehit haberleri aldırmasın. Oradaki yavrularımız destan yazıyorlar. Aylarca hainler yer altında pusular kurmuşlar, betonlar dökmüşler, geçitler yapmışlar, mayınlamalar yapmışlar, tuzaklar kurmuşlar. Bizim aslanlarımız gittiler, tek tek oraları ele geçiriyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin atışlarda isabet oranı yüzde 96. Dünya buna parmak ısırıyor. Orada hiçbir sivile bir şey olmaması için müthiş mücadele veriliyor. Siviller orada mağdur olmasın, bir çocuk, anne ölmesin diye bizimkiler orada adeta iğneyle kuyu kazıyorlar. Yavaş yavaş yol alıyorlar. Yakında inşallah Afrin de düşecek. O lanet örgüt, eştikleri çukurda kaybolup gidecek Allah’ın izniyle. Bunu Güneydoğu’da yaptık kimsenin endişesi olmasın" dedi.



"Bu şehir kimsesiz değil, sahip çıkmak hepimizin görevi"

50 yıldır Kayserispor taraftarı olduğunu ve 21 yıllık belediye başkanlığı hayatında sadece Kayserispor'dan dolayı ceza aldığını dile getiren Bakan Özhaseki, Kayseri'nin kimsesiz olmadığını, şehre sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirtti. Bakan Özhaseki şöyle konuştu;

"Herhalde en eski Kayserisporlu benim burada. 50 yıldır Kayserispor taraftarıyım. Belediye başkanlığım sırasında kulüp başkanı oldum, senelerce yaptık. Sonra arkadaşlarımız teslim aldığında hiç elimizi çekmedik, her türlü fedakarlığa katlandık. Niye? Bu şehrimizin bir simgesi, şerefi. O yüzden bunun yukarıda olması lazım. 21 yıllık belediye başkanlığımda bir defa ceza aldım, o da 3 ay Kayserispor’dan dolayı. Üç büyüklerden birisi geldi, hakkımızı yediler, hakemler canımızı yaktı. O sinirle dışarıya çıktım bir şeyler dedim. Mahkemeye verdiler, 3 ay ceza aldım. Ondan başka hiç cezam yok Allah’a şükür. Ama pişman mıyım? Değilim. Hakkımızı savunuruz. Erol Bey ile hemen hemen her gün görüşüyoruz, arka tarafta yapılacak bir şey varsa takip ediyoruz. Hiçbir zaman dönüp de ‘şu takımın hakkını bize verin’ demiyoruz ama hakkımızı da yemesinler. Bu şehir kimsesiz değil, sahip çıkmak hepimizin görevi."



Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in 'Hedefimiz Avrupa' açıklamalarına değinen Bakan Özhaseki, "Erol Başkan ‘avrupa’ dedi, ‘ilk 5’ten aşağı düşmek yok’ dedi. Bunların hepsini yazdım, hepsini de takip edeceğim. İnşallah yapacak, ona inanıyorum" ifadelerini kullandı. Taraftarlara da 'en centilmen taraftar grubu olarak kendilerini hazırlamalarını isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; "Burada sizlerden bir tek arzum var. Taraftar dernekleri hep bazı isimlerle anılır. Sakarya’dakiler, Trabzon’dakiler, Eskişehir’dekiler bir şekilde anılır. Siz de kendinizi anmaya hazırlayın. Beyefendiliğimizle, kibarlığımızla, nezaketimizle, küfre savaş açarak, kız kardeşlerimizi maça götürerek en centilmen taraftar grubu olarak anılmak için lütfen kendinizi hazırlayın" diye konuştu.



Açılışta konuşan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ise derneğin açılmış olmasındaki önemi dile getirerek, "Derneğin açılışı çok önemlidir. 8 senedir sadece sosyal medya üzerinden çok zor şartlarda çalışan arkadaşlarımız, dernekleşerek kulübümüzün kurumsallaşması adına da önemi bir hizmet veriyor. Biliyorsunuz sportif başarılar sadece yetmez bunun yan unsurlarının da kurumsallaşmak ve başarının devamlı olması açısından önemli ve gereklidir. Büyük bir sorumluluk aldılar, dernek kurdular. Bizler dualarımızla moral vererek destek olduk. İnşallah bu dernek Kayserisporumuza uzun yıllar destek verecek ve görevini başarıyla ifade edecektir" dedi.



Göreve geldiklerinden bu yana başarıya alıştıklarını kaydeden Bedir; "Bir yıl önce görevi devir aldığımızda hep başarıya alıştık. Bütçeli takımları hep dize getirdik. Bir tek Beşiktaş ile İstanbul’da son dakikada berabere kaldık. Onun dışında ise hep galibiyet aldık Aynı performans devam etti. Geçtiğimiz ikinci yarının puan ortalaması ve başarılı serüven devam ediyor. Şuanda 5. sıradayız. Eğer Allah izin verir, buraların daha yukarısında ligi tamamlarsak çok başka şeyler olacak. Alınteri ile geldiğimiz bu 5. sırada her türlü mücadeleyi vererek terimizin son damlasına kadar bir basamak dahi aşağı inmemek azmi ile çalışıp bu 12 maçı tamamlayacağız. Kayserispor, Kayseri’nin sizin çok takdir ettiğiniz ve yıllarca omuz verdiğiniz gibi çok önemli bir değerdir. Sosyal barış ve birlik beraberlik adına insanların yüzünün birazcık olsun gülmesi adına çok önemli bir değerdir" ifadelerini kullandı.



"Avrupa'dan başka birşey düşünmüyoruz"

Ligin sonunda Avrupa kupalarına katılmaktan başka düşüncelerinin olmadığını aktaran Başkan Bedir sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bir sonraki adım Avrupa. Kayseri adına açılmanın en kısa yolu geldiğimiz bu noktada Kayseri sizin kadar ve Kapalı Kale kadar destek versinler. Desteklerini illa maddi destek anlamında değil, en azından dua etsinler. Bu taraftar grubunu da kullanarak belki dünyayı yerinden oynatamam ama İstanbul’un o büyük takımlarını yerinden oynatabiliriz. Ben buna inanıyorum ve güveniyorum. Temsil noktasında ülke çapında Kayserispor’umuzun haklarını savunma noktasında en ufak bir sıkıntımız söz konusu değildir. Artık birilerinin borazanlarının öttüğü zamanlar geride kaldı. Deplasmanlara gittiğimizde bu Kapalı Kale grubu sahayı inletiyor. Gittiğimiz her yerde Kayserispor’un büyüklüğünü ve güzelliğini görüyoruz. Bu hiçbir zaman geçici olmasın. Elimizde ki kıymeti iyi değerlendirmemiz gerekir. Bu arkadaşlarımızın tamamı birçoğu pasaportlarını yenilediler ve vize almaya çalışıyorlar. Onların umutlarını suya düşürmeyeceğiz. Destek konusunda sizlerin dışında taraftarımızla baş başa da kalsak bu 5. sıradan aşağı ve Avrupa’nın dışında hiçbir şey düşünmüyoruz ve düşünmeyeceğiz. Hedefimiz Avrupa."



Programa ayrıca Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'da katıldı. Konuşmaların ardından derneğin açılışı gerçekleştirildi.

İHA