TTB BİZİ TEMSİL ETMİYOR

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, TTB’nin Afrin harekatına karşı bildiri yayınlamasına sert bir dille tepki göstererek, “TTB, devletimizin ve milletimizin milli çıkarları için Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatına karşı bildiri yayınlıyor. PKK’nın hiçbir eylemini terör olarak nitelendirmeyen, sürekli çatışma gibi yuvarlak cümleler kuran TTB, gerçek yüzünü bu açıklamayla bir kez daha gösterdi. TTB Merkez Konseyi bizi temsil etmemektedir” dedi.







Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin (TTB) Afrin operasyonu ile ilgili yaptığı skandal açıklamayı sert bir dille kınadı.







Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Hüseyin Per, TTB’nin her zamanki gibi kendilerini şaşırtmadığını ifade ederek, “ Diyarbakır’da PKK tarafından şehit edilen Doktor Abdullah Biroğlu’nun ölümü ile ilgili PKK’yı kınayamayan TTB, devletimizin ve milletimizin milli çıkarları için Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatına karşı bildiri yayınlıyor. PKK’nın hiçbir eylemini terör olarak nitelendirmeyen, sürekli çatışma gibi yuvarlak cümleler kuran TTB Merkez Konseyi gerçek yüzünü bu açıklamayla bir kez daha gösterdi. TTB Merkez Konseyi bizi temsil etmemektedir. Ülkemizin birlik ve baraberlik içinde olması gereken şu günlerde, bir çok ülkeden de destek açıklamaları gelirken Türkiye’de doktorların çatı örgütü olarak kabul edilen TTB’nin açıklamasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu bildiriyi asla kabul etmiyor ve yayınlayanları kınıyoruz. Zira, bu operasyon milletimizin bekası için son derece önemli ” açıklamasında bulundu.







Türkiye’nin yanı başında kurulmak istenen terör ordusuna ve terör devletine gereken cevabın Afrin harekatıyla verildiğinin altını çizen Başkan Per, “ Biz Kayseri Tabip Odası olarak, Türk milletinin menfaatine olan her olayın en büyük destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı da Devletimiz ve Milletimizin bekası için son derece önemlidir. İnşallah ordumuz muzaffer olacak ve teröristleri yok edecektir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.







170 kişilik bildiriye de tepki







Öte yandan, Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 170 sözde aydının bildirisine de tepki göstererek, “ Kendilerine aydın diyen yazar, oyuncu gibi çeşitli meslek gruplarından olan bir takım kişiler PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye karşı yapılan operasyona karşı olduklarını açıklayan ve barış gibi ifadeler kullanan bir bildiri yayınladılar. Bu insanlar terörü kınamadan, PYD’nin şehit ettiği askerlerimizi, vatandaşlarımızı aklına bile getirmeden güya Türkiye’nin askeri operasyonlarına son vermesi gerektiği yönünde çağrıda bulunuyor. Siz kim oluyorsunuz da devletimizin egemenliğine göz diken, ülke topraklarımızda hain emeller besleyen teröre destek çıkıyorsunuz. Siz önce sahip çıktığınız o terör gruplarına binlerce şehidimizin hesabını sorun” dedi. Kurum Haberi

