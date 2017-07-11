'Tuğbay' rütbesi geri döndü

Türkiye Gazetesi'nden Ünsal Ergel'in haberine göre TSK'dan 9 binden fazla rütbeli askerin atılması ciddi general ve amiral sıkıntısı oluşturdu. TSK tarihinde ilk defa kuvvetlerde albayların sayısı bile görevlendirme yapılacak yerlerin sayısından daha az hâle geldi.

Bu boşluk Kurtuluş Savaşı döneminden bu yana yapılmayan bir sistemi geri getirdi. Bu dönemde ilk defa tugaylara tuğgenerallerin yerine albaylar yollanmış, tugayları yöneten albaylara da “Tuğbay” rütbesi verilmişti. Sadece 1930'lu yıllarda kullanılan Tuğbay rütbesi fiilen hayata geçirildi. Darbe girişiminin ardın 1 yıl geçmesiyle beraber TSK, tugay komutanlıklarına, tuğgeneral olmadığı için albayları göndermeye başladı.



MANİSA'YA ATAMA



Darbe girişimin TSK'ya verdiği en büyük zararlardan biri de personel zafiyeti oldu. Özellikle general-amiral kadrosunda ciddi açığın oluştuğu orduda, yeni düzenleme ile tugaylara albaylar gönderilmeye başlandı. Manisa'da yaşanan zehirlenme olaylarının ardından yapılan atamada da ortaya çıktı. Manisa 1.Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na Albay Güven Dere atandı. İlginç olan ise kışlanın adı da Albay Arif Seyhun Kışlası olması. Çünkü 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığının bulunduğu Kışlaya adını veren Albay Arif Seyhun'da TSK'da Tuğbay olarak görev yapmış bir komutan olması.



SIKINTI YAŞ'A DA YANSIYACAK



FETÖ'ye ilişkin TSK'da yürütülen soruşturmalarda halen 40 üst rütbeli incelendiği ifade ediliyor. 2011, 2012, 2013 Şûra toplantılarına FETÖ'nün doğrudan müdahale ederek, kendi adamlarını bir üst rütbeye terfi ettirdiği biliniyor. Bu yıl toplanacak Şûra'da ihraçlar nedeniyle terfi ve atamalarda ciddi sorun yaşanması bekleniyor. Hâlen eğitim tugaylarında albaylar görevlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde albayların muharip tugaylara da atanması bekleniyor.