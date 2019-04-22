Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan etmesinin, geleceğin teminatı çocuklara verdiği büyük önemin bir göstergesi olduğunu işaret etti. Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ulus egemenliğimizin ve milli mücadelenin en büyük sembolü olan ve gazilik unvanına sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 99. kuruluş yıldönümünü kutlamaktayız. Ayrıca Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yaşamaktayız. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini tüm dünyaya ilân ettiği tarihtir. Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 1929 yılından itibaren çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlanmış ve 1979 yılında ise uluslararası boyuta taşınmıştır. Her yıl dünyanın çok sayıda ülkesinden ülkemize gelen çocuklarla 23 Nisan, coşku içerisinde kutlanmaktadır. Atatürk’ün çocuklara duyduğu sarsılmaz güven ve sevginin bir ifadesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, daha yaşanabilir dünya temennisiyle tüm çocuklara mutluluk getirmesini dilerim. Ayrıca bu milli bayram vesilesiyle, başta TBMM’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehit ve gazilerimize, minnet ve şükranlarımı sunarım.”

