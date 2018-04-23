Tüm gözler ona çevrildi!

Seçimler için geri sayım sürerken, Ankara kulisleri hareketlendi. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak duyurulurken, muhalefetin adayları ise henüz netleşmedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışında aday olacağını duyuran bir muhalefet lideri olmazken kulislerde Abdullah Gül'ün ismi yeniden gündeme geldi.

Sabah saatlerinde gözler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine çevrildi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada "Abdullah Gül aday olacak mı?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, "Şu anda o sorulara cevap bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar." dedi.

GÜL'DEN MESAJ

Öte yandan son dönemde basın mensuplarından uzak durmaya çalışan Abdullah Gül sosyal medya hesabından günler sonra bir mesaj paylaştı.

Abdullah Gül mesajında, "Meclisimizin 98. kuruluş yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Tüm çocuklara mutlu yarınlar diliyorum." ifadelerini kullandı. (www.superhaber.tv/)