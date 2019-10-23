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Turan'dan Murat Eskici'ye Ziyaret

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Turan'dan Murat Eskici'ye Ziyaret

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan ve yönetim kurulu üyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.
Ziyarette Eskici ve Turan, Kayseri’de gençlik ve spor faaliyetleri konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
 

İHA

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