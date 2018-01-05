Turistler 6 bin yıllık medeniyetin izini sürüyor

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’e, dünyanın farklı birçok ülkesinden turistler akın ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Master Planı ile birlikte adını duyuran Erciyes Dağı, kış turizmi denilince ilk akla gelen kayak merkezlerinin başında geliyor.



6 bin yıllık bir medeniyet…

Erciyes’in adını uluslararası pazarlamada duyurduklarını söyleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yurtdışında birçok aktiviteye katıldıklarını belirtti. Erciyes’teki mekanik tesislerin teknolojik olduğunu ve bu özelliğinden dolayı Avrupa’da bulunan kayak merkezlerinden üstün olduğunu kaydeden Cıngı, “Erciyes’te insan kaynağımız güçlendikten sonra özellikle uluslararası pazarlamaya ve turisti şehrimize getirmeye gayret ettik. Bu konuda da fuarlar, sunumlar ve yurtdışı toplantıları gibi çok fazla sayıda aktiviteye katılıyoruz. Erciyes’in bugün itibariyle 3 farklı dilde haberlerine rastlamak mümkündür. Burada sadece Rus’lar için değil bölgemizin cazibesi bütün uluslararası turistler için geçerlidir. Öncelikle Erciyes’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından oturtulmuş sağlam kayak ve altyapısını anlattığınız zaman bunun dünyada çok fazla rastlanmayan bir kalitede olduğu anlaşılıyor. Bu işin merkezi Alp’ler, Avusturya, İsviçre gibi ülkeler ama oradaki teknoloji bizden çok eski. Çok büyük kayak merkezleri var ama gerçekten teknolojilerini yenilemiyorlar. Bizim buradaki en yaşlı ürünümüz 4 yaşında ve son teknoloji ürünü. Güvenlik tedbirleri ile hız ve konforu çok üst seviyede. Dolayısıyla bizim kayak altyapısı açısından Avrupa’dan üstünlüklerimiz var, düşük yanımız yok. Bu kayak turizmini cezbeden bir unsurdur. Burada kullanmış olduğumuz tedarikçilerin markaları bile kayağı takip eden insanların cazibesini çekiyor” ifadelerini kullandı.

Erciyes’e tatil için gelen turistlerin sadece Erciyes’te kalmadığını, 6 bin yıllık bir medeniyet olan Kayseri’de de zaman geçirdiğini kaydeden Cıngı, turistlere Kapadokya bölgesinde de fırsatlar sunduklarını kaydetti. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Biz yurt dışına gittiğimiz zaman Kayseri’nin 6 bin yıllık medeniyet tarihini anlatıyoruz. Bir turistin Kayseri’ye geldiği zaman sadece dağda meşgul olmayacağını, kültür turları yapabileceğini ve şehir merkezinde 6 bin yıllık medeniyetin izlerini sürebileceğini vurguluyoruz. En önemli marka değerlerimizden bir tanesi de, Kapadokya bölgesidir. Kapadokya’nın zaten dünyada tanınmış bir imajı var. Erciyes ile beraber Kayseri şehir merkezimizi ve Kapadokya’daki fırsatları sunduğumuz zaman 1 hafta boyunca misafirimizin sıkılmadan geçirebileceği bir tatil paketi oluşturuyoruz. Bunun yanında Kayseri’nin mutfağı, yemekleri ve buraya olan ulaşım kolaylığı ile paketlerin fiyatlarının güç yetirebilir olması Erciyes’i cazip kılan unsurlar arasındadır. Dünyada kış turizmi çok pahalıdır diye bir algı vardır. Biz kendi bölgemizde bu algıyı hem yenmiş oluyoruz hem de insanlara çok daha mantıklı fiyatlarla dolu dolu geçirebilecekleri 1 haftalık paket sunmuş oluyoruz. Bütün bunları turistlerin bölgemize gelmesi için yeterli sebepler olarak ortaya çıkıyor.”