Turizm Haftası Kutlamaları Başladı

Turizm Haftası kutlamaları ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Atatür Anıtı önüne çelenk bırakan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları ve turizmciler daha sonra Vali Şerif Yılmaz'ı ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından kutlamalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlik ile devam etti.



Programın açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili İshak Mithat Köse, "Turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra insanların birbirini tanımasından birbirleri ile kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araçtır. Gelir ve eğitim seviyesindeki artışlar insanları yaşadığı coğrafyanın dışına çekmekte dini duygular, kültürel ve sportif faaliyetler, sağlık problemlerine çözüm arayışları turizm hareketlerini olumlu etkilemektedir" ifadelerinde bulundu.



Vali Şerif Yılmaz ise, "Turizmde, diğer ülkelere karşı farklı alternatifler sunmak gerekir. Biz Anadolu coğrafyasında çok derin geçmişi olan bir konumda bulunuyoruz. Özellikle bir çok medeniyete beşiklik eden Anadolu bu geçmişten gelen tüm varlıkları bugün o varlıkları yaşatmakta, bugün hala çağlar öncesinde bir takım eserleri ayakta durabilmektedir" şeklinde konuştu.



