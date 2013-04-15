Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Turizm Haftası Kutlamaları Başladı

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası Kayseri'de düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başladı.

Turizm Haftası Kutlamaları Başladı
Turizm Haftası kutlamaları ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Atatür Anıtı önüne çelenk bırakan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları ve turizmciler daha sonra Vali Şerif Yılmaz'ı ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından kutlamalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlik ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili İshak Mithat Köse, "Turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra insanların birbirini tanımasından birbirleri ile kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araçtır. Gelir ve eğitim seviyesindeki artışlar insanları yaşadığı coğrafyanın dışına çekmekte dini duygular, kültürel ve sportif faaliyetler, sağlık problemlerine çözüm arayışları turizm hareketlerini olumlu etkilemektedir" ifadelerinde bulundu.

Vali Şerif Yılmaz ise, "Turizmde, diğer ülkelere karşı farklı alternatifler sunmak gerekir. Biz Anadolu coğrafyasında çok derin geçmişi olan bir konumda bulunuyoruz. Özellikle bir çok medeniyete beşiklik eden Anadolu bu geçmişten gelen tüm varlıkları bugün o varlıkları yaşatmakta, bugün hala çağlar öncesinde bir takım eserleri ayakta durabilmektedir" şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.