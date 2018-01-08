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Türk Askerlerinin Bulunduğu İdlib'te Bombalı Saldırı:

25 Ölü, 70 Yaralı

Türk Askerlerinin Bulunduğu İdlib'te Bombalı Saldırı:

Suriye'de Türk askerlerinin bulunduğu İdlib'te bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre patlamada 25 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.
Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.
BAZI YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLEBİLİR
Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, bazı yaralıların Türkiye'ye getirilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
İDLİB'TEN KAÇIP AZEZ'E GİTMİŞLERDİ
Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan çok sayıda Suriyeli İdlib'ten kaçıp, Azez'e gitmişti.
 İHA
 

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Anahtar Kelimeler:
IdlibTÜRKAskerSuriye
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