Türk İnsanının Dünyaya Uzanan Merhamet Eli

Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaş Türk Kızılayı’nın 145. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajında, “11 Haziran 1868 yılında bir grup idealist hekimin bir araya gelerek kurduğu derneğimiz, bugün Türk insanının dünyaya uzanan merhamet eli olmuştur” dedi.

Uzandaç mesajını şu şekilde sürdürdü: “Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda bizi destekleyen başta basınımız olmak üzere valiliğimiz, belediyelerimiz, emniyet teşkilatımız, duyarlı halkımız, yönetim kurulumuz, gönüllülerimiz ve çalışanlarımız sayesinde kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, hüzünlerin ortağı, ağlayanların neşesi, karanlığın ışığı, katı yüreklerin sevgisi olarak 145 yıldır onurumuzla gururumuzla dimdik ayaktayız. Eğitim ve öğretime öncelik tanıyarak çocuklarımızı ve gençlerimizi gölgesine alan ulu çınarımız Kızılay dostlarının güveniyle büyüdü. Dönem dönem çıkan olumsuz haber ve duyumlar bizleri hiç yıldırmadı, kırıldık ama kırmadık. Kendimizden emin, iyilikten emin, merhametten emin yolumuza devam ettik. Ülkemizin en büyük ve en yaygın sivil toplum örgütü olmanın verdiği “yön verme” ve “örnek olma” görevlerini yerine getirerek, ulusal ve uluslar arası alanda standartları belirlemenin hazzıyla herkesi sevgiyle selamlıyor, daha nice 145 yılları beraber karşılayacağımıza inanarak herkesi Kızılaycı olmaya davet ediyorum.”