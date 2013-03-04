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Türk Ocağında Salı Sohbetleri Yeniden Başladı

Yarıyıl tatili dolayısıyla ara verilen Türk Ocakları Kayseri Şubesi Salı Sohbetleri yeniden başlatıldı. Ocak Başkanı Doç. Dr. Bayram Durbilmez, yeni dönemde yapacakları Salı Sohbetleri hakkında bilgi verdi.

Türk Ocağında Salı Sohbetleri Yeniden Başladı
Sağlık, Türk Kültürü, Hukuk Sistemi, Turizm, İstiklal Marşı, Çanakkale Zaferi, Ermeni Meselesi ve Uluslararası İlişkiler öne çıkan konular arasında.
Türk Ocakları Kayseri Şubesi Başkanı ve ERÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Durbilmez, yarıyıl dolayısıyla ara verdikleri Salı Sohbetleri Mart ayının ilk haftasından itibaren yeniden başlattıklarını söyledi. Türk milliyetçiliğinin Türk kültürü üzerine bina edildiğini ve Türk Ocaklarının asıl amacının Türk kültürünü yaşayan ve yaşatan nesiller yetiştirmek olduğunu, bu amaca uygun olarak güncel meselelerle birlikte Türk kültürünü anlatan sohbet toplantıları düzenlediklerini belirtti. Her hafta Salı günü saat 19.00’da Türk Ocakları Konferans Salonu’nda yapılacak Salı Sohbetleri’nin konu ve konukları ise şöyle belirlendi:
MART
5 Mart Dr. Öner Küçük “Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerine Genel Bir Bakış”
12 Mart Prof. Dr. Nevzat Özkan “İstiklal Marşı’nın Kabulü”
19 Mart Dr. Mustafa İlhan “Çanakkale Zaferi ve Yeni Türk Devleti’nin Kuruluşundaki Yeri”
26 Mart Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir “Kanser Millî Bir Mesele midir?”
NİSAN
2 Nisan Prof. Dr. M. Fatih Köksal “Türk Kültürünün Önemli Bir Öğesi Olarak El Yazmaları”
9 Nisan Avukat İsmail Tanrıöven “Türk Hukuk Sistemi Üzerine Güncel Değerlendirmeler”
16 Nisan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa “Dünyada Türk Turizminin Yeri”
23 Nisan Doç. Dr. Hakkı Büyükbaş “Ermeni Meselesi ve Uluslararası Boyutları”
30 Nisan Prof. Dr. Adnan Öztürk “Sağlıklı Nesiller Yetiştirmek…”
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