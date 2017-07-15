"Türk ordusu bugün çok daha güçlüdür"

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuştu.



Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada, "15 Temmuz iman dolu çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. 15 Temmuz bir işgal hareketine karşı milletin çıplak eliyle silahları erittiği gündür. 15 Temmuz, dünya devletlerine bir millet nasıl olur, bir vatan nasıl korunur, dersinin verildiği gündür. 15 Temmuz, milli iradenin tecelligahı bombalanırken, milli iradenin teslim alınamayacağının yedi düvele ilan edildiği gündür." dedi. İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları

"CUMHURBAŞKANI'NIN ÇAĞRISIYLA İKİNCİ KURTULUŞ MÜCADELESİ BAŞLADI"

"En karalık ve en uzun gecesi millet destanını dönüştüreli bir yıl oldu. 2193 kişi şehit oldu. 15 Temmuz; Türk millletinin düşmana hıyaneti gösterdiği gün. Çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. İşgale karşı çıplak elleriyle silahları erittiği gündür. Milletim korkmadı. Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla ikinci kurtuluş mücadelesi başladı. İhanetin en şiddetlisi, ama destanların en güzeli yaşandı.

"SÖZ MİLETİNDİR"

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, Türk tarihinin utanç dolu tarihleridir. Ancak 15 Temmuz farklı bir tariihdir. Gerçek anlamda 'Yeter söz millletindir' dendi.

"ÖLÜMÜNE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKILDI"

Herkes ölümüne demokrasiye sahip çıktı. Meclisi terk etmedi.

15 Temmuz günü bu çatı altında anılmalıdır.

"DAHA ÇOK KAHRAMANLAR ÇIKARACAĞIZ"

1915'te Çanakkale'yi geçemeyenler işgal edemediğiniz meclisi işgal edebileceğinizi mi sandınız, siz kalleş oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağız.

"Türk ordusu 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü"

Türk ordusunun bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü olduğunu belirten Yıldırım, "Türk ordusu aziz milletin ordusudur." ifadelerini kullandı.