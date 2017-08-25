Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ünal: Kaybettirenlerin zulmüne katlanmayın

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal sendika binasında basın toplantısı düzenleyerek yapılan zamlar ile ilgili konuştu.

37 maddelik kazanım diye duyurulan söz konusu metindeki 32 maddenin 2015 yılında imzalanan toplu sözleşmeye ait olduğunu belirten Başkan Ünal; “ Bu 32 maddenin 3’ünde incir çekirdeğini doldurmayacak iyileştirmeler yapılmıştır. Süt izinlerinde döner sermaye kesilmemesi, döner sermaye kesintisi yapılmayan yıllık izin gün sayısının 10 günden 12 güne çıkarılması, Mültecilere sağlık hizmeti sunumu yapan çalışanlara yönelik çok az bir döner sermaye katsayısı yükseltilmesi gibi düzenlemeleri kazanım diye sunmak cahillik değilse ayıptır. Yeni hayata geçen 5 düzenlemede evlere şenliktir. Döner sermayelerin sabite mahkum edildiği ve gittikçe düştüğü bir düzende döner sermayeden kesinti yapılmaması ile ilgili düzenleme yaptırmak ve buna kazanım demek ancak 0.5’lik zamcıların işidir.” diye konuştu.







Sözleşmelilerin, vekil ebe hemşirelerin, 4/C’liler ve kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının kadro beklerken toplu sözleşmede yok sayıldığını ifade eden Ünal şunları söyledi:

“Yıpranma payında ise yine rezil bir maddeyi eklemişlerdir. Bu maddeye göre sağlık kurumlarında görev yapan personellerden kimin hangi şartlarda ne kadar yıpranma payı alacağı konusunda çalışma yapılmasına karar vermişlermiş. Cumhurbaşkanı 5 yıla 1 yıl derken, bakanlığın hazırladığı kanun taslağında da buna yönelik bir düzenleme varken şimdi bunların personeli kategorize etme, birine verip diğerini mahrum etme hevesleri nerden gelmektedir. Çalışanların başına yine çorap mı örmek istemektedirler.? Kısacası bu toplu sözleşmelerde Memur-Sen’in ve Sağlık-Sen’in çalışanın sorunlarına nasıl şaşı baktığını ve memurun hakkı diye bir dertleri olmadığını bir kez daha göstermiştir. 4-5 puan artış olmazsa imza atmayız deyip 7 saat sonra 0.5’lik bir artışa imza atıp birde utanmadan ‘Hayırlı olsun’ diyenlerden de başka bir şey beklemek kamu çalışanlarının yanılgısı olacaktır. Memur maaşım eriyor, ek ödemem yok oluyor derken bunların helal gıdayı toplu sözleşmeye kazanım diye yazarlar. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktan rahatsız olmazlar. Memurların hacca gidebilecek ekonomik refaha ulaşması yerine Hac için ücretsiz izin almayı marifet sayarlar. Artık karar verme zamanı memurlarımızda; yetkili sendikaları değiştirme zamanı, masada haklarını savunamayanlara ders verme vaktidir. Eğer hizmet kolumuzda 244 bin çalışan bunlara üye olarak kalmaya devam ederse zalimin zulmüne tahammül ettikçe daha da artacağını unutmamalıdırlar. Bugün maaş zammını ve diğer hakları yok sayanlar, yarın memurun iş güvencesinden tutundan bir çok hakkının ellerinden alınmasına ancak ve ancak alkış tutacaklardır. “

Kurum Haberi