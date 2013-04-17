Türk Yerel Medyası AB Yolunda Semineri

Bir otelde düzenlenen programa, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel, Vali Şerif Yılmaz, İngiltere Büyükelçiliği Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Sanem Onay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, Kayseri Borsalar Birliği Başkanı Şaban Ünlü, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Osman Başeğmez, Kayseri, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, Kilis, Malatya, Osmaniye, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Tunceli’den yerel basın mensupları katıldı. Programda açılış konuşması yapan İngiltere Büyükelçiliği Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Sanem Onay, “Bu proje, Avrupa Birliği sürecinin getirdiği ve getireceği faydaları siz yerel medya mensupları ile paylaşmak için tarlanmış bir proje. Elçilik, projede olabilecek en iyi proje ortağıyla yeni Avrupa birliği Bakanlığı ile birlikte çalışmaktadır. Bu projenin amacı sadece sizleri Türkiye’nin AB’ye girmesini destekleyenler grubuna dahil etmek değil. Umarız bunu yaparsınız ama amacımız aynı zamanda AB konusunda takipçilerinize tarafsız ve objektif bilgi vererek Türk halkının kendi gelecekleri konusunda kararlarını vermesine yardımcı olmanızdır. Sizler Türk halkının sesini duyurmasına ve AB üyeliği ile AB değerlerini talep etmeye devam etmelerine yardımcı olabilirsiniz” diye konuştu.

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel ise, “Türkiye ile AB arasındaki müzakereler 50 yıldır sürüyor. Ne Türkiye, ne de AB birbirinden vazgeçemiyor. Bazen bu süreç ulusal medya tarafından yeterince sahiplenmiyor. Bu bakımdan yerel medyanın bu süreçte çok büyük önemi var. Bildiğiniz gibi AB bir bölgesel barış projesi. Geldiğimiz aşamada AB bu misyonunu tamamlamış görünüyor. Artık AB bölgesel barış projesinden küresel barış projesi olmaya dönüşmelidir. Bunun yolu da Türkiye’den geçmektedir” dedi.

Önemli bir süreçten geçildiğini belirten Yücel, “Bu süreç Türkiye için neden önemli? Bu süreç reform sürecidir. Medyanın bu süreci anlatması çok büyük önem taşıyor. AB ile müzakere sürecindeyiz. Bu sürecinden getirisinden faydalanmalıyız. Müzakere sürecinde Türkiye’nin aleyhine olabilecek hiçbir şeyin altına imza atmıyoruz. Bu süreç Türkiye’nin çağdaşlaşması ve zenginliği bakımından çok büyük önem taşıyor. AB’den yıllık ortalama 700 milyon Euro hibe alıyoruz. Bu hibeyi, bölgelere de ulaştırma, STK’ların geliştirilmesi ve yereldeki çiftçileri desteklemek için kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Şerif Yılmaz’da, “AB sürecinin yerelden başlatılması ve yürütülmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim ülke olarak her türlü çalışmayı yapmamız gerekiyor. AB süreci bizim için belki en büyük enstrümanlardan birisi. Burada yerel medyamıza büyük iş düşüyor. AB sürecini yaşarken AB hibe projeleri var. Proje sayısında 3. sıradayız. Yerel basının bu projenin hayata geçirilmesinde büyük katkı vereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.