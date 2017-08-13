Türk yumurtasında zehir yok

Yum-Bir Başkanı İbrahim Afyon, Avrupa’daki toksik yumurta zincirinden Türkiye’nin de etkilendiği söylentilerinin Türk yumurta ve beyaz et sektörüne zarar vermek için kasıtlı olarak yayıldığını ifade etti. Avrupa’da skandala neden olan ve tavukların yaşam alanlarının temizliği için kullanılan fipronil aktif maddesinin Türkiye’de istense bile bulunamayacağını belirten İbrahim Afyon, “Fipronil aktif maddesi ülkemizde yok. Veteriner ilaçları listemizde olmayan fipronili istesek de bulamayız. O nedenle tüketicilerimizin endişeleneceği bir durum söz konusu değil. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının devamlı surette gözetimi altındayız. Tarladan sofraya kadar yedi noktada haberli ve habersiz denetim altındayız. Avrupa’da yaşanan olaydaki gibi zehirli yumurta üretimi kesinlikle bizde olmaz” diye konuştu.



Türkiye’de fipronil kullanımı yok

Tavukların yaşam alanlarını temizlemek için kullanılan dezenfektanların da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlendiğini belirten Afyon, “Türkiye’de tavukların yaşam alanlarını temizlemek için fipronil yerine bitkisel ve organik ürünler kullanıyoruz. Bu ürünler, insanların da bina, yer, ekipman temizliğinde kullandığı ozon içerikli, o nedenle fipronil gibi bir etkisinin olması mümkün değil” dedi.

İbrahim Afyon, son olarak vatandaşlara menşei, işletme numarası belli olan paketli ürünleri satın almaları uyarısında bulundu.



Fipronil nedir?

Hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmek için kullanılan bir böcek ilacı olan fipronil, hayvanlara temas etmesi durumunda tüy ve deri tarafından emilerek yumurtaya bulaşır. Fipronil maddesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘orta derecede tehlikeli’ olarak tanımlıyor ve yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerinde olumsuz etkilere neden oluyor.