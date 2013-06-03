Türkçe Olimpiyatları Öğrencileri Kayseri'de Fidan Dikti

Boydak Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, Boydak Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Türkçe Olimpiyatlarına katılan öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Fidan dikiminde konuşan Hacı Boydak, “Kayserimize gelen öğrencileri ağırlamaktan onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz ilk kurulduğundan beri Türkçe Olimpiyatları'na sponsorluk yapıyoruz. Biliyorsunuz ilk zamanlar 17 ülkeden katılımla başlamıştı ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle 140 ülkeden iki bin çocuğumuz geldi. Bunların hepsiyle gurur duyuyoruz" dedi. Öğretmenlere teşekkür eden Boydak, şöyle konuştu: "Bu yıl etkinliğimiz ‘Evrensel Barış’ adı altında yapılıyor. Biz de her yıl olduğu gibi Boydak ormanında evrensel barışa doğru sloganıyla buraya sevgi tepesi yaptık. Burada çocuklarımıza ağaç diktireceğiz. Ayrıca, biliyorsunuz Türkiye'miz bugünlerde olağanüstü günlerden geçiyor. İnşallah Türkiye'de kalıcı bir barış olacak. O nedenle bu yıl bizim için çok anlamlı. Bu açıdan arkadaşlara tekrar teşekkür ediyoruz. Buradan Amerika’ya hocama saygılarımızı, hürmetlerimizi gönderiyor ve sağlık diliyoruz.”