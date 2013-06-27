TURKCELL’DEN KAYSERİ’YE ‘IŞIK HIZINDA’ İNTERNET

Türkiye’de dünya ile aynı anda fiber çağını başlatan Turkcell Superonline, son yıllarda ekonomik, kültürel, sportif alanların yanı sıra şehircilikte de öne çıkan Kayseri’de düzenlediği basın toplantısında yatırımlarını ve hedeflerini paylaştı.

Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye genelinde 75 ilimize değen bir fiber optik ağ oluşturduklarını, Türkiye’nin yükselen değeri Kayseri’yi ışık hızında internetle tanıştırdıklarını söyledi.

“Kendi altyapımızı oluşturduk”

Murat Erkan, fiber internet pazarının lideri Turkcell Superonline’ın Türkiye genelinde 2008 yılından bu yana 1,8 milyar TL yatırımla kendi altyapısını kurduğunu ifade etti. 32 bin kilometrelik fiber optik altyapıyla ışık hızında fiber interneti 1 milyon 400 bin hane ve işyerinin kapısına kadar götürdüklerini, abone sayılarının da 464 bine ulaştığını anlattı.

Murat Erkan, Akamai İnternet Raporu’na göre Türkiye’de ortalama internet hızının 2,8 Mbps olduğunu, Turkcell Superonline’ın sunduğu minimum hızın ise bu ortalamanın yaklaşık 9 katı olduğunu kaydetti. Turkcell Superonline aboneleri 25 Mbps ile 1000 Mbps’ye varan hızlara ulaşabiliyorlar.

“kayseri’ye ışık hızında internet yakışır”

Erkan, bireysel, kurumsal ve toptan segmentlerde müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına uygun hizmetler sundukları başarılı bir iş modeli inşa ettiklerini belirterek, 2013 yılı boyunca da hem Kayseri’de hem de tüm Türkiye’de yatırımlarına aynı hızla devam etmek istediklerini söyledi ve ekledi:

“Türkiye’nin yükselen ekonomik merkezlerinden Kayseri’ye ışık hızında internet yakışır diye düşündük ve evlere kadar fiber hizmetini geçtiğimiz yılın kasım ayında başlattık. Aradan henüz 7 ay geçmiş olmasına rağmen 1000 Mbps hızında interneti 25 bin ev ve işyerinin kapısına kadar ulaştırdık. Bu süredeki altyapı çalışmalarımız sayesinde Kayseri’yi 2 bin 135 km’lik fiber optik ağla donattık. Şu anda Kayseri’de Talas ve Alpaslan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilçe, cadde ve sokakta hizmet veriyoruz. Sanayi ve ticaret alanında giderek artan etkinliğini de göz önünde bulundurduğumuzda Turkcell Superonline’ın sağladığı bulut ve veri merkezi hizmetlerini içeren toptan telekom çözümlerimiz de kurumsal müşteriler için büyük fırsatlar barındırıyor. Kayseri’deki şimdiden 23 kurumsal müşteriye hizmet vermeye başladık. Önümüzdeki dönemde hem hane hem işyerlerinde daha fazla müşteriye, ışık hızında internetin avantajlarını sunmak için çalışmalarımızı hiç ara vermeden sürdürüyoruz.”

“Gelecek akıllı şehirlerde”

Dünyada şehirlerin önümüzdeki dönem gündeminin dijital dönüşüm olacağına işaret eden Murat Erkan, “Bu da ancak fiber optik teknolojinin yaygınlaşmasıyla mümkün olacak. Biz Turkcell Superonline olarak geleceğin akıllı şehirlerde olduğuna inanıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı’nın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bu vizyona verdikleri desteklerin yanı sıra tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın işbirliğinin de büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Turkcell Superonline’ın yatırımları sayesinde belediyeler herhangi bir altyapı harcaması yapmadan dijital dönüşümü gerçekleştirebiliyor. Şehircilik alanında atılımlar yapan, ticaretiyle, sanayisiyle yalnızca Orta Anadolu’nun değil tüm Türkiye’nin yükselen yıldızları arasında yer alan Kayseri’ye de akıllı şehir olmak yakışır. Turkcell Superonline olarak bu yönde işbirliklerine her zaman açığız” şeklinde konuştu.

Yenilikçi ürün ve servisi hayatın bir parçası haline getiriliyor

Murat Erkan, Turkcell Superonline’ın müşterilerine sadece Türkiye ortalamasının çok üzerinde ve ışık hızında internet sunmakla kalmadığını, pek çok yenilikçi ürün ve servisi de hayatlarının bir parçası haline getirdiğini vurguladı. Özellikle kurumlara özel toplam telekom çözümleri ile işletmeler için hayatı çok kolaylaştıran çalışmalara imza attıklarını belirten Erkan, şu bilgileri paylaştı:

“Turkcell Grubu’nun bir parçası olmanın getirdiği sinerji ile şirketlere sabit telefon, bilişim teknolojileri ve bulut servislerini içeren çözümlerimizi, Turkcell’in mobil çözümleriyle birleştirerek sunuyoruz. Örneğin Turkcell Akıllı Bulut platformu ve 3 ilde toplam 7 bin metrekare alana yayılan 7 veri merkezimizle birlikte Kayseri’deki işletmeler de herhangi bir ön yatırım yapmadan yazılım, donanım ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kurumsal e-posta, süper ofis paketi, uzaktan sunucu yedekleme, sanal sunucu, merkezi güvenlik sistemi gibi hizmetler sayesinde daha hızlı ve daha esnek hareket edebilen şirketlerin rekabet gücü de artıyor.

Bunun yanında bireysel müşterilerimize yönelik hizmetlerimiz evde internetin keyfini artırıyor. Türkiye’de sadece Turkcell Superonline’ın sunabildiği HD Ses hizmeti bunlardan biri. HD Ses, telefon görüşmelerinde karşı tarafın sesini daha net ve “gerçeğe yakın” duymaya olanak sağlıyor. Süper Depo ise, dünyada internet hızından bağımsız 100 Mbps ile depolama yapabilen ilk ve tek bireysel bulut servisi. Fiber internet müşterileri, satın aldıkları internet paketinin hızı ne olursa olsun dosyalarını Süper Depo’ya yüklerken (upload ederken) 100 Mbps hız ile depolama yapabiliyorlar. Turbo Buton ile Turkcell Superonline aboneleri ihtiyaç duydukları anda hızlarını bir günlüğüne 100 Mbps’ye kadar yükseltebiliyor.”