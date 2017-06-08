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Türkeş'ten çok sert Deniz Seki tepkisi: Uyuşturucu satıcısını kahraman yaptınız

Deniz Seki ile ilgili medyada yer alan haberleri eleştiren Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Uyuşturucu satışı yapmış birinin halk kahramanı gibi takdimini doğru bulmuyorum" dedi.

Türkeş'ten çok sert Deniz Seki tepkisi: Uyuşturucu satıcısını kahraman yaptınız

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'ten cezaevinden tahliye olan Deniz Seki'nin ismini vermeden medyada yer alan haberlere tepki gösterdi.

"HALK KAHRAMANI GİBİ TAKDİMİNİ DOĞRU BULMUYORUM"
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; uyuşturucu satış ve kullanımında suçu sabit olan birinin medya tarafında halk kahramanı gibi gösterilmesinin doğru olmadığını belirten Türkeş, "Uyuşturucu satış ve kullanımında suçu sabit olan bir şahsın medyada marifet yapmışçasına halk kahramanı gibi takdimini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.



"DAHA HASSAS DAVRANILMALI"
Bu konuda hassas davranılması çağrısında bulunan Türkeş, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: "Özellikle medyanın gençlerimize olumsuz örnek teşkil edebilecek bu gibi konularda daha hassas davranmasını ümit ediyorum."
İşte Tuğrul Türkeş'in o açıklaması;


(haberler.com)

 

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Uyuşturucu TaciriDeniz SekiTuğrul Türkeş
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