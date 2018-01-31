"Türkiye 100 yıl sonra Ortadoğu’da operasyonlar yapıyor"

Türkiye Cumhuriyeti’nin yıllarca I. Dünya savaşının ardından bölgeye ekilen fitnenin izlerini temizlemeye çalıştığını söyleyen Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, “I. Dünya savaşı bir yenilgi sonucu dünyanın en önemli süper gücü Osmanlı İmparatorluğu, 623 yıl sonra tarih sahnesinden çekilmişti. İslam Dünyasının, son süper gücünden geriye kalan Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzde 15’i kadar bir alanda Türkiye Cumhuriyeti, yıllarca I. Dünya savaşının ardından bölgeye ekilen fitnenin izlerini temizlemeye çalışmıştır. Halende Türkiye ve Ortadoğu coğrafyasında ekilen fitne ateşi söndürülebilmiş değildir. Bölgemiz Batı’nın silah deneme alanı, katliamların, kan ve gözyaşının coğrafyası olmaktan kurtulamamıştır. Bölgesinde güçlü ve söz sahibi bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Batı’nın hiçbir zaman arzulamadığı ve arzulamayacağı bir durumdur. Son yıllarda Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil olmak üzere sayısız ihanetle karşı karşıya kalmasının sebebi de budur. Türkiye artık Ortadoğu’da bir kenara itilen bir ülke değildir ve yok sayılmaz.” diye konuştu.



“Operasyonun başarılı olacağından şüphemiz yok”

Türkiye’de, Ortadoğu’da dengeleri yeniden kurmak için hem masada hem sahada yer aldığını vurgulayan Başkan Berk, “Afrin’deki ’Zeytin Dalı Operasyonu’ Türkiye için askeri anlamda çok basit, kolay bir operasyondur ve başarı ile sonuçlanması konusunda zerre kadar şüphemiz yoktur. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarının en önemli özelliği artık Türk ordusunun, 100 yıl sonra Ortadoğu’da operasyon yapmaya başlamış olmasıdır. Operasyonların çapı, boyu, kaç kişinin katıldığından, kaç km kare alanda yapıldığından çok daha önemli nokta, Türkiye’nin Ortadoğu’da fiilen operasyon yapmasıdır ki, Batı’yı en çok rahatsız eden ordunun sahaya inmiş olmasıdır.” dedi.



“Ortadoğu’da barışın mimarı”

Osmanlı’dan bu yana sıradan Müslümanlar için ilk kez Türkiye’nin bir umut olduğunu söyleyen Berk, “Filistin’den, Sudan’a, Çad’a kadar Müslümanlar, Batı karşısında dik duran, mazlumların hamisi olan, Batı karşısında eğilip bükülmeyen, bir Türkiye umuduna sarılıyor. Ortadoğu’da barışı tesis edecek tek güç Türkiye Cumhuriyeti’dir. Batı'nın ve işbirlikçi tetikçilerinin rahatsızlığı bu yüzdendir. Afrin’de operasyon yapan, ordumuza ve devletimize güvenimiz tamdır. Allah hayırlı zaferler nasip etsin. Milyonlarca mazluma, savaş mağduruna, mülteciye ev sahipliği yapan, Ortadoğu’da barışın mimarı bir Türkiye, İslam Dünyasının yeni umudu ve süper gücü olacaktır.” ifadelerini kullandı.



(Kayseri Gündem)





