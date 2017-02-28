Türkiye 28 Şubat’ta içler acısı bir dönemden geçti

Özhaseki, yazılı açıklamasında, 28 Şubat sürecinin başta Türkiye olmak üzere dünya demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, millet iradesini hiçe sayan vesayet odaklarının demokrasiye darbe vurduğunu bildirdi.

Büyük kurgularla trajikomik mizansenler hazırlandığını ve dönemin hükümetine müdahale için şartların tek taraflı olgunlaştırıldığını vurgulayan Özhaseki, “28 Şubat sürecinde, anayasamızın ikinci maddesinde yer alan ‘insan haklarına saygılı’ ifadesinin aksine olan tüm tutum ve davranışlar, vesayet odakları tarafından sergilenmiştir.” ifadesini kullandı.

Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

“Dini inancı gereği başörtüsü takan öğrenciler okullardan, memurlar kurumlarından uzaklaştırıldı. İbadetlerini yerine getiren başta üst düzey bürokratlar olmak üzere tüm memurlar fişlenip, takibata maruz bırakıldı. İmam hatip öğrencilerine karşı sergilenen antidemokratik tutum neticesinde katsayı zulmü icat edildi. Başkentin göbeğinde, Sincan’da tanklar meydanlara indirilerek sözde gözdağı verme girişimi bir de 'Demokrasiye balans ayarı verdik' açıklamasıyla çok daha çirkin bir hal aldı. Vesayet odaklarının gölgesinin düştüğü dönemin MGK’sında, millet iradesini hiçe sayan kararlar ‘yaptırım’ kelimesi ile zapturapt altına alındı. Son olarak dönemin hükümeti istifa ettirildi. Bu dönem ‘postmodern darbe’ şeklinde anıldı.”

Türkiye’nin 28 Şubat’ta içler acısı, insan onuruna hiç yakışmayan bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Özhaseki, şu görüşlere yer verdi:

"Vesayet odaklarının sözde iktidarları 3 Kasım 2002 itibariyle yerle yeksan oldu. Millet iradesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne güçlü bir şekilde yansıdı. Bugün, 28 Şubat sürecinin üzerinden 20 yıl geçti. 28 Şubat’ta insan haklarına ve onuruna karşı uygulanan birçok yaptırım bugün geçerliliğini yitirmiş durumdadır. Vesayet odaklarının '1000 yıl sürecek' diye medet umdukları karanlık günler, AK Parti iktidarları döneminde yok olmuştur. 28 Şubat sürecinden Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçtiği bir döneme gelmiş bulunuyoruz. Çok kısa sayılabilecek bir sürede bu denli mesafe katedilmesi, dünya demokrasi serüveninde görülmeyen hadiselerdendir. Bu anlamda ülkemizin demokrasi tecrübesi örnek teşkil edecek kadar başarılı bir seviyeye ulaşmıştır. Allah’ın izni ve aziz milletimizin şaşmaz ferasetiyle 28 Şubat ve benzeri süreçlerin demokrasi serüvenimizde yerleri kalmamıştır.”

Özhaseki, 28 Şubat’a siyasi istikrarsızlığın yol açtığını, vesayet odaklarının da buradan nemalanarak demokrasiye darbe vurduklarını aktardı.

Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"İnşallah, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber siyasi istikrarsızlık son bulacak ve fırsat kollayan demokrasi dışı tüm unsurlar hayal kırıklığında boğulacaklardır. Aziz milletimizin ve devletimizin bir daha 28 Şubat benzeri bir süreç ile karşı karşıya kalmaya tahammülünün olmadığını başta 28 Şubat’ın aktörleri olmak üzere tüm vesayetçilerin, tarih mahkemesinde ve milletimizin vicdanında mahkum edildiklerini belirtmek isterim."