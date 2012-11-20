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Türkiye Benim İkinci Vatanımdır

Karadağ Büyükelçisi Ramo Blaric, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz'ı ziyaret etti. Büyükelçi Blaric, "Türkiye benim ikinci vatanımdır." dedi.

Türkiye Benim İkinci Vatanımdır
Vali Şerif Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Karadağ Büyükelçisi Ramo Blaric, “Kardeş bir ülkede bulunmaktayım. Eskiye dayalı güçlü bağlantılarımız var, ortak kültürümüz var. Vatandaşlarımız da zaten birbirine benziyor. Tarih olaylarımız da ortaktır. Türkiye’de bizim için çok önemli bir konu var. Türkiye’de Balkanlardan, Karadağ’dan insanlar var ve onlar da bizim temsilcilerimizdir. Türkiye benim ikinci vatanım. Burada rahatlıkla yaşayabilirim çünkü bizim doğal yapımız birbirine çok benziyor. Karadağ ile Türkiye arasında ilişkiler en üst seviyededir hem siyasi, hem kültürel hem de ekonomik açıdan gelişmiş bir ilişkimiz var.” diye konuştu.
Vali Şerif Yılmaz ise, “Büyükelçimizi ilimizde görmekten dolayı memnuniyetliğimi ifade etmek istiyorum. Karadağ, aynı coğrafyada birlikte yaşadığımız bir ülkedir. Karadağ ile ilişkilerin artması yönünde devletin her kademesinde iş birliği sonucu, kendileri de bize ziyarete geldiler. İlişkilerimiz birlik ve beraberlik içerisinde devam ettiririz. İki ülke vatandaşları birbirine yakın.” ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından Yılmaz, Blaric'e plaket takdim ettim. Blaric de Yılmaz'a Karadağ'ı anlatan bir dergi hediye etti.
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