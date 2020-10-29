TÜRKİYE CUMHURİYETİ 97 YAŞINDA

Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de pandemi kuralları içerisinde coşkuyla ve ilk günkü heyecanla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile eşi Necmiye Büyükkılıç da katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ile kadın erkek, çocuk demeden bir millet tarafından savaşla kazanılmış Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi kutlamalar, korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Valilik önündeki programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile eşi Aysel Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

Pandemi nedeniyle maske, mesafe ile hijyen kuralları ve tedbirleri kapsamında coşkuyla ve ilk günkü heyecanla kutlanan programda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Şehmus Günaydın bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve bando takımının verdiği konser ile program son buldu.