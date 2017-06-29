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Türkiye'den ABD'ye PYD uyarısı: Vururuz

ABD'nin PYD'ye silah yardımının doğru olmadığını vurgulayan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Bu durum zorunluluktan değil kararsızlıklarından kaynaklanıyor" dedi. ABD'yi net bir şekilde uyaran Kurtulmuş, "Afrin'den Türkiye’ye doğru açılan her türlü taciz ateşi misliyle karşılık bulur" dedi.

Türkiye'den ABD'ye PYD uyarısı: Vururuz
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bizim için PYD, YPG PKK'dan farklı değildir. ABD bu yaptığından vazgeçmeli. Kontrol edilemeyen terörist grupları silahlandırdığınızda bunun bir sonraki adımı ne olacak? Türkiye bu meseleyi yakinen takip ediyor.

Yanlış yol olduğunu ABD yetkilileri anlayacak
Bu silah yardımını tasvip etmiyoruz. Kaldı ki bu zorunluluktan değil ABD'nin kararsızlığından kaynaklanan bir durumdur. Bir adım atmışlar, sonrasında 2 adım geri adım atmışlar. Yanlış bir yol olduğunu ABD yetkilileri de anlayacaktır.
Türkiye’nin PYD/YPG konusundaki hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha çok net şekilde ifade ediyorum. Kaldı ki bu bu örgütün Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılık bulacaktır."

Afrin'de ne oluyor?
Son dönemde terör örgütü PKK’ya katılımların en çok Afrin’den yaşanması da Türkiye’nin bu bölgeyi ulusal güvenlik tehdidi kapsamında değerlendirmesine yol açtı.(YENİŞAFAK)
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Numan KurtulmuşPYDABD
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