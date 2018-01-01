TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Bir dizi programlara katılmak üzere hafta sonu Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘Yeşilhisar’da Doğalgaz Verme Töreni’ne katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı günlerinin yaşandığını kaydetti.

Özhaseki, “Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri ve en güzel coğrafya ama bir de dezavantajı var. Bu coğrafyanın altı da biraz hareketli, üstü de hareketli. Alt tarafta depremsellik var. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede 6 ve şiddeti üzerinde tam 56 kez tekrarlanmış. Kaybımız 100 bin kişi. Maddi olarak 100 milyar dolardan fazla kaybımız var. Bu coğrafya böyle, bunu bilmemiz lazım. Buna göre hareket etmemiz lazım. Onun için şehirciliğin kurallarını yeniden oturtmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye’de kentsel dönüşümü en hızlı şekilde bakanlık olarak yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını kaydeden Bakan Özhaseki, “Bu coğrafyanın üstü de hareketli. Fitne odakları durmuyor. İçeride fıkır fıkır kaynadığı gibi dışarıdan da acayip destekler alıyor. Bütün bu oyunları seyredip ‘Ne yapalım, güçlü ülkeler böyle olsun istiyorlar mı’ diyeceğiz. Sadece seyir mi edeceğiz? Bu oyunlarını bozmayacak mıyız? Onlar istiyorlar ki, eski Türkiye gibi biz emir verelim, siz hazır ola geçin, ne diyorsak yapın. Yoksa ekonomik olarak boğarız, başka işlerini engelleriz diyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye’nin başındaki insan eski liderler gibi değil. Artık Amerika’ya gidip hazır ol da duran insanlar yok artık” diye konuştu.







TÜGVA’DA GENÇLER İLE BULUŞTU

“İyi niyetle yapılmış bir çalışma”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmasına katıldı. Bakan Özhaseki, son çıkan Kanun Hükmünde Kararnamedeki (KHK) düzenlemenin iyi niyetle yapılmış bir çalışma olduğunu belirterek, “Çok saf, sade niyetle önünün ve arkasının belli olduğu bir kararnamedir” dedi.

15 Temmuz Şehit Halil Kantarcı Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen buluşmada konuşan Özhaseki, son çıkan KHK’da yer alan ‘Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır’ düzenlemesini değerlendirdi.

Bakan Özhaseki, “İyi niyetle yapılmış bir çalışma. Fakat yorumlar farklı mecralara kayınca özellikle bizim ana muhalefet her konuda ‘Ne olursa olsun muhalefet edeceğim’ tavrı içerisinde olunca iş aldı başını gidiyor. 15 Temmuz’da Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline göz koyanlar vardı. Ellerine silah almışlardı. Onlar istediklerini zorla yapmak istiyorlardı. Millette ‘Bir dakika kardeşim, yapamazsın’ dedi ve karşısına çıktı. İhtilalcilerin yapmış olduğu iş hukuki miydi? Değildi. Biz karşılarına çıktıysak, bu kitaplarda yazmıyor ama bu nefsi müdafaadır. Yarın bir gün orada canından vazgeçip bu ihtilalcilere karşı duran insanlara karşı şöyle davalar açılırsa ne olacak. Tankın üzerine çıktın, devlet malına zarar verdin. Askerin elinden silahı aldın, görevi başındaki memura mukavemet. Bu davalar açılsa ne olacak. Yarın bir gün bir daha ihtilal denemesi olduğu zaman kim sokağa çıkar. Şehadeti göz almış, canından vazgeçmiş insanlara kötülük ederseniz, dava açıp senelerce süründürürseniz, bu insanlar yarın bir gün bu ülkenin başına bir şey gelirse bir daha sokağa çıkar mı? Bize düşende, böyle bir kötülük olacaksa, bunun önüne geçmektir. O amaçla, çok saf, sade niyetle önünün ve arkasının belli olduğu bir kararnamedir. Fakat bizim ana muhalefet şimdi başladı. ‘Bu ileride çeteleşmeye doğru gider’ diyorlar. Yapma ya” ifadelerini kullandı.







İLÇE DANIŞMA TOPLANTISINA KATILDI

“AK Parti sıradan bir parti değil”

Bakan Özhaseki, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı’nın Aralık ayı Danışma Toplantısı’na da katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, AK Parti’nin sıradan bir parti olmadığını dile getirdi.

Bakan Özhaseki, “Arkadaşlarımız sırası gelince yerini bırakıyorlar ve yeni arkadaşlarımız bayrağı alarak taşımaya devam ediyorlar. Bende her adaylık günü geldiğinde hem genel merkezimize hem de il teşkilatımız ‘Eğer isterseniz ben bırakmaya razıyım, adayda değilim teşkilatım kimi gösteriyorsa. Allah şahidim olsun ki seçim akşamına kadar ona yardım edeceğim, sonuçlar belli olunca da hakkınızı helal edin deyip gideceğim’ demiş bir kardeşinizim. Bundan sonrada bunu yapmaya devam edeceğim. Bu iş benlik işi değildir. Benlik davası şeytanın davasıdır. Allah kimseyi ‘Ben’ diyenlerden etmesin. Kim ağzını burnunu dikerse, gurur kibir sahibi olursa Allah onun ağzını ve burnunu sürter” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin sıradan bir parti olmadığını kaydeden Özhaseki, “Bizler AK Partiliyiz. Misyon sahibiyiz ve dertliyiz. Bizim bir derdimiz var. Sıradan bir parti değiliz. Laf olsun diye particilik yapmıyoruz. İkbal peşinde koşarak particilik yapan insanlar değiliz. Birisi milletvekili olsun, öbürü başkan olsun, diğeri işini yürütsün diye particilik yapan insanlardan değiliz. Allah bizi de böyle etmesin. Bizim bir derdimiz var. Biz bu milletin dertleri ile dertlendik. Yıllardır çektiğimiz çilelerden gerek bu ülke içerisinde gerekse gönül coğrafyamızdaki insanların ıstırabını bilenlerdeniz. İşte onları dindirebilmek için bir gayret peşindeyiz. Böyle yerlerde benliğin olmaması lazım. İnsanın nefsinden böyle değişik şeyler kopar ama yeri geldiğinde onu bastırması lazım. İnşallah bizlerde bu dertlerle dertlenen, Allah'ın rızası için koşan insanlardan oluruz diye dua ediyorum. Bu mücadele yıllardır sürüyor” diye konuştu.



