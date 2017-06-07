Türkiye'nin dört bir yanına yüksek hızlı tren yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye'yi Yüksek Hızlı Tren'lerle (YHT) donatmak için dört bir yanda çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda hükümetin de yatırım programına aldığı çalışmalardan Ankara-Sivas YHT projesi 2018 yılı sonunda tamamlanacak.







İSTANBUL'A YENİ HAT



245 kilometrelik Sivas-Erzincan hızlı tren projesinin ise ilk etabı olan Sivas- Zara arası altyapı ön yeterlilik ihalesi yapıldı. 414 kilometrelik Erzincan- Erzurum-Kars hızlı demiryolu hattında ise proje hazırlama ihalesine bu yıl içerisinde çıkılacak. Toplam 124 km uzunluğundaki Gebze-Sabiha Gökçen Havaalanı- Yavuz Sultan Selim Köprüsüİstanbul Yeni Havalimanı Halkalı YHT hattı ise yatırım programına alınmak üzere Yüksek Planlama Kurulu (YPK) onayına sunuldu. İstanbul'la Edirne arasını bir saate indirecek 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren' projesi ise 150 km'den oluşan Çerkezköy-Kapıkule ve 80 km'den oluşan Halkalı (Ispartakule)-Çerkezköy olmak üzere iki kısımdan oluşacak. Çerkezköy- Kapıkule kesiminin bu yıl yapım ihalesine çıkılması planlanırken, Halkalı (Ispartakule)-Çerkezköy için 2017 yılı ikinci yarısında yapım ihalesine çıkılması hedefleniyor.



ANKARA İZMİR 2019'DA



Ankara-İzmir yüksek hızlı demiryolu ve Bursa-Bilecik hızlı demiryolu projelerinde planlanan tamamlanma yılı ise 2019 olarak belirlendi. Antalya-Burdur/Isparta- Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir ve Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hızlı tren projelerinde kesin proje hazırlama çalışmaları ise sürüyor. Güney koridorunu oluşturan Mersin-Adana-Osmaniye- Kahramanmaraş-Gaziantep arasındaki kesimlerde proje yapım ile altyapı yapım çalışmaları sürüyor.



7 YENİ TERMİNAL



Bakanlık genişleyen yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarının yanı sıra artan yolcu talebini karşılamak için Yüksek Hızlı Tren garı inşaatlarına da hız verdi. Bu kapsamda Ankara YHT gar kompleksi bünyesinde yer alan Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan'da yaşayan vatandaşların Ankara YHT gara gelmeden YHT ve Başkentray'dan faydalanmaları için Etimesgut-Emirler'de her türlü sosyo-kültürel donatılara sahip YHT Batı Aktarma Gar planlandı. Öte yandan yakın zamanda artan YHT trafiğini desteklemek için İstanbul Anadolu yakasında Anadolu YHT Terminali, Sivas, Erzincan, Antalya, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman YHT terminalleri yapılacak. (Sabah)