"Türkiye'nin dostluğuna ihanet etmenin hiçbir açıklaması yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı liderlerin bir seçim yapmak zorunda olduğunu belirterek, "İkili ilişkilerimize uygun olmayan şekillerde Türkiye'nin dostluğuna ihanet etmenin hiçbir açıklaması yoktur." dedi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:04