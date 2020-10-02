Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri de atıldı

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan ve Türkiye'nin batarya ve pil ihtiyacını gidermek için 1981'de kurulan ASPİLSAN Enerji, Türk savunma sektörünün önemli aktörlerinden biri konumunda bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden biri olan ASPİLSAN Enerji batarya sistemleri, şarj cihazları, Ni-Cd uçak ve helikopter aküleri, enerji depolama sistemleri, elektrikli araç bataryaları, elektronik kart üretimi alanında faaliyetlerine devam ediyor.

Firma Türkiye'de seri üretimi yapılmayan lityum iyon pillerini de üretecek.



Yerli ve milli üretimde hem şehrimizin hem de ülkemizin en önemli kuruluşlarından biri olan Aspilsan Türkiye’de bir ilke daha imza atarak dışa bağımlılığımızı daha da azaltacak olan şarj edilebilir lityum pil üretim tesisini Mimarsinan OSB’de Toplam 25 bin metrekare kapalı alana kuracak. Kurulacak tesis, pil üretim, batarya paketleme, Ar-Ge merkezi, idari ve sosyal tesisleri bünyesinde barındıracak.

Dışa bağımlılığı azaltacak bu yolda ilk adım olan pil üretim tesisinin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve üst düzey diğer devlet erkanı ve davetlilerin katılımı ile 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirildi.



